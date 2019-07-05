Футбол

Определились арбитры на финал Кубка АмерикиМатч ТВ 01:14

Чилиец Роберто Тобар назначен главным арбитром на финальный матч Кубка Америки между Бразилией и Перу. Помогать ему будут соотечественники Кристиан Шиманн и Клаудио Риос, четвертым судьей станет венесуэлец Алексис Эррера.
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Назначены арбитры на финал Кубка Америки — 2019

Sport24.ru02:49

Определились арбитры на финал Кубка Америки

Матч ТВ01:14

Стало известно имя судьи финального матча Кубка Америки

Газета.Ru04:55

Назначены арбитры на финал Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу

Soccer.ru04:11

Стали известны судьи на финал Кубка Америки

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Стали известны судьи на финал Кубка Америки между Бразилией и Перу

Нева Спорт02:48

Определились арбитры на финал Кубка Америки

Sportbox.RU01:14
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