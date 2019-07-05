Футбол
Определились арбитры на финал Кубка АмерикиМатч ТВ 01:14
Чилиец Роберто Тобар назначен главным арбитром на финальный матч Кубка Америки между Бразилией и Перу. Помогать ему будут соотечественники Кристиан Шиманн и Клаудио Риос, четвертым судьей станет венесуэлец Алексис Эррера.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
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