Музыка
Определилась самая популярная у россиян песня ПугачевойЖурналистская правда 08:57
Сегодня, 15 апреля Народная артистка СССР певица Алла Пугачева отмечает 70-летний юбилей. В связи с этой датой российский поисковик «Яндекс» подготовил рейтинг наиболее частых запросов на прослушивание песен в исполнении Пугачевой. песен. отмечает день рождения.
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Общество
В центре Лондона экологические активисты перекрыли движение
Экологические активисты блокировали в понедельник загруженные транспортные артерии в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды.
Обновлено в 08:23
Общество
Минобороны показало уникальные фото полководцев Победы
Обновлено в 05:09
Происшествия
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Политика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
В Черниговской области националисты снесли бюст генералу Ватутину
В Черниговской области в селе Новые Боровичи националисты снесли бюст генералу Николаю Ватутину.
Обновлено в 08:22
Спорт
Сын Лукашенко стал и.о. первого вице-президента НОК Белоруссии
Помощник белорусского лидера по нацбезопасности Виктор Лукашенко избран и.о. первого вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК).
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти
Менеджер певицы Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за полгода до смерти певицы.
Обновлено вчера в 23:40
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Политика
Гуайдо обвинил во вторжении в Венесуэлу Россию и Кубу
Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России ранее заявили, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Каракасом и Москвой.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .
Обновлено в 06:28
Авто
Новый Mercedes-Benz GLS рассекретили до премьеры
В Сеть утекли фотографии внедорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения.
Обновлено в 07:18
Хоккей
Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков
Обновлено в 06:51
Происшествия
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Общество
В Петербурге появится памятник Жоресу Алферову
Обновлено в 08:34
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Астраханской области засняли на видео избиение школьницы
В Сети появился видеоролик с дракой школьниц в Астраханской области.
Обновлено в 03:44
Политика
Штаб Зеленского заявил о попытке сорвать выборы
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о попытке сорвать выборы.
Обновлено в 06:25
Политика
Трамп посоветовал Boeing переименовать проблемный 737 MAX
Обновлено в 07:57
Политика
Савченко прокомментировала выступление Порошенко на «Олимпийском»
Выступление действующего президента Украины и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве было «очень смешным», заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
«Укроборонпром» похвастался новой командно-штабной машиной БТР-3КШ
Украинский концерн «Укроборонпром» похвастался созданной командно-штабной машиной БТР-ЗКШ. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Обновлено в 08:31
Единоборства
Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову
Обновлено в 08:13
Происшествия
Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Тульской области
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве
Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Футбол
Маркус Рэшфорд: «Мы уверены в своих силах, но понимаем, что „Барселона“ – это не „ПСЖ“»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал, с каким настроением «красные дьяволы» подходят к ответному матчу четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны».
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Туве завели дела о побеге задержанных из ИВС
Обновлено вчера в 10:03
Гаджеты
«Лаборатория Касперского» обнаружила критическую уязвимость в Windows
«Лаборатория Касперского» обнаружила ранее неизвестную уязвимость в операционной системе Microsoft Windows.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Бывшему руководителю Volkswagen предъявили обвинения по «дизельгейту»
Бывшему руководителю Volkswagen Мартину Уинтеркорну предъявили обвинения по «дизельгейту» в Германии, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры страны.
Обновлено в 07:56