Определилась самая популярная у россиян песня ПугачевойЖурналистская правда 08:57

Сегодня, 15 апреля Народная артистка СССР певица Алла Пугачева отмечает 70-летний юбилей. В связи с этой датой российский поисковик «Яндекс» подготовил рейтинг наиболее частых запросов на прослушивание песен в исполнении Пугачевой. песен. отмечает день рождения.

Общество В центре Лондона экологические активисты перекрыли движение Экологические активисты блокировали в понедельник загруженные транспортные артерии в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды.

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Политика В Черниговской области националисты снесли бюст генералу Ватутину В Черниговской области в селе Новые Боровичи националисты снесли бюст генералу Николаю Ватутину.

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Музыка Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.

Политика Гуайдо обвинил во вторжении в Венесуэлу Россию и Кубу Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России ранее заявили, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Каракасом и Москвой.

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Культура Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.