Рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов, возглавили НИУ Высшая школа экономики и МГИМО, бывшие студенты которых получают около 110 тысяч в месяц, следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

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Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов. Речь идет о выпускниках 2013-2018 годов.

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