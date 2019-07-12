Общество
Определены вузы с самыми высокими зарплатами выпускниковГазета.Ru 02:36
Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов. Речь идет о выпускниках 2013-2018 годов.
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с чего всё началось
Рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов, возглавили НИУ Высшая школа экономики и МГИМО, бывшие студенты которых получают около 110 тысяч в месяц, следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:22
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