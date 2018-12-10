Футбол

Определены все участники клубного чемпионата мира-2018
Матч ТВ
20:04

«Ривер Плейт» стал участником клубного чемпионата мира, как победитель Кубка Либертадорес.
Матч ТВ20:04

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Определены все участники клубного чемпионата мира-2018

Матч ТВ20:04

Определены все участники клубного чемпионата мира-2018

Sportbox.RU20:04

«Ривер Плейт» стал последним участником клубного чемпионата мира-2018

Sport24.ru19:03
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
Футбол

«Зенит» проиграл на своем поле «Рубину»

Обновлено в 20:02
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«Дженоа» добился ничьей в матче со СПАЛом, играя в меньшинстве

Обновлено в 23:00
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«Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано»

"Бетис" обыграл "Райо Вальекано" в 15-м туре чемпионата Испании - 2:0.
Обновлено в 17:22
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Азар назвал «Манчестер Сити» лучшей командой Англии

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в АПЛ, назвав горожан лучшей командой лиги.
Обновлено в 20:14
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«Спартак» прибыл в Испанию на матч с «Вильярреалом»

Обновлено в 22:42
Футбол

Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»

Матч 17-го тура РПЛ "Краснодар" - "Уфа" (1:1) стал 200-м для полузащитника Юрия Газинского в составе "быков".
Обновлено в 16:06
Футбол

«Лилль» спасся от поражения в матче с «Реймсом»

В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своём поле сыграл вничью с «Реймсом» со счётом 1:1. Счет в матче был открыт гостями — гол забил Реми Уден на 64-й минуте.
Обновлено в 16:48
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«Витесс» проиграл худшей команде Эредивизие, у Караваева голевой пас

В 15-м туре Эредивизие "Витесс" играл с "НАК Бредой" худшей командой турнира.
Обновлено в 21:46
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Хохлов: «Игроки на 98% выполнили то, что планировали»

Обновлено в 15:22
Футбол

«Вулверхэмптон» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ

Обновлено в 22:45
Футбол

«Манчестер Сити» следит за одним из лучших бомбардиров Лиги 1

В дальнейшем чемпион Англии планирует продолжить следить за выступлениями футболиста.
Обновлено в 21:49
Футбол

Ришарлисон может сменить Суареса в «Барселоне»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может сменить клубную прописку. К футболисту проявляет интерес «Барселона», сообщает Daily Star.
Обновлено в 22:26
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Солари — о матче с «Уэской»: ветер помешал красоте футбола

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари объяснил сложными погодными условиями невнятную игру своей команды в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Уэской" (1:0).
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«Боруссия» обыграла «Штутгарт» в Менхенгладбахе

Менхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Штутгарт» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 16:33
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Футболист ЦСКА пообещал умереть на поле

Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал домашнюю победу в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем» (2:1), а также поделился ожиданиями от встречи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Ривер Плейт
Аргентинский футбольный клуб
Аргентинский футбольный клуб из города Буэнос-Айрес. Основан 25 мая 1901 года. Является одним из наиболее популярных клубов Аргентины. Клуб 35 раз становился чемпионом Аргентины, что является национальным рекордом. Также команда трижды выигрывала Кубок Либертадорес и один раз - Межконтинентальный кубок.
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