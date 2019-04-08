Экономика
Определены условия аукциона по продаже «Трансконтейнера»Евразия Daily 06:09
Правительство подготовило проект директивы по продаже контрольного пакета (50% плюс 2 акций) «Трансконтейнера», пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник.
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Армия и оружие
ООН и Россия призывают Ливию к политическому решению кризиса
Новый виток гражданской войны в Ливии обсудили в ООН и ЕС. Москва, в свою очередь, призывает стороны к политическому урегулированию кризиса.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Ивановке обнаружены тела мужчины и его 11-летней дочери
В Ивановке обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери. Сообщение полицейским поступило накануне, 7 апреля, в 09.55.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
В Башкирии мать напала с ножом на пятилетнюю дочь
Отец бросился в баню и обезоружил супругу, напавшую с ножом на пятилетнюю дочь.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
Обновлено вчера в 09:12
Финансы
Банк развития Белоруссии планирует размещение евробондов - источник
Минфин говорил, что пока не рассматривает новое размещение евробондов.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Анатолий Мукасей
Обновлено в 04:18
Спорт
Гимнастка, неудачно выполнив прыжок, сломала себе обе ноги
Обновлено в 05:49
Общество
Школьников могут обязать сдавать анонимный тест на наркотики с 13 лет
Социально-психологическое тестирование школьников и студентов колледжей в России проводится с 2014 года, главная его цель - выявить склонность подростков к употреблению наркотиков и иных психотропных веществ, алкоголя, табака.
Обновлено в 06:25
Авто
В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8
Представители немецкой марки в России объявили о начале приема заказов на дизельную модификацию флагманского седана Audi A8, которая оказалась самой доступной вариацией модели на российском рынке.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО
Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.
Обновлено в 06:55
Общество
Середина апреля в Москве выдастся снежной
В середине апреля в столичном регионе похолодает до отрицательных значений и пройдет снег.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Политика
Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли»
Телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» медиаперсон, формируемый по запросу телеканала RT.
Обновлено в 05:52
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Игры
Tencent запустила игровой магазин на Западе
Tencent запустила игровой магазин WeGame X, в котором китайские разработчики смогут продавать свои игры западным пользователям.
Обновлено в 03:57
Авто
Новый кроссовер Nissan и Dongfeng метит в конкуренты Range Rover
Бренд Venucia, который готовит к премьере концептуальный кроссовер, был создан Dongfeng и Nissan.
Обновлено в 06:55
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Политика
Порошенко уволил губернатора Одесской области
Украинский лидер Петр Порошенко уволил губернатора Одесской области Максима Степанова.
Обновлено в 06:00
Общество
Россиянин выиграл в лотерею 155 миллионов рублей
Обновлено в 07:04
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Экономика
Игорь Чайка создаст в Москве новый бизнес на миллиарды рублей
В 2019 году компании намерены создать совместное предприятие по выпуску стрелочных переводов, рассказал Forbes совладелец БЭТ Игорь Чайка.
Обновлено в 02:01
Культура
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Авто
В России скоро начнут продавать бюджетные автомобили Ravon
На днях появилась информация о том, что компания GM Uzbekistan дала старт продажам бюджетных седанов Ravon в Белоруссии.
Обновлено в 01:48
Кино
В фильме «Мстители 4» представят последнее камео Стэна Ли
Фильм "Мстители 4: Финал" представит зрителям последнее камео легендарного создателя комиксов Marvel Стэна Ли.
Обновлено в 04:55
Футбол
Бывший гендиректор «Зенита» получил должность в РФС
Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в ближайшее время станет заместителем генерального директора РФС по развитию.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи на открытии торгов обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта.
Обновлено в 03:30