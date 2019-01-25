Футбол

Определены составы групп на Кубок Америки-2019 по футболуРИА Новости 00:15

Стали известны составы групп на Кубок Америки по футболу 2019 года, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter. Жеребьевка группового раунда турнира состоялась в четверг.
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Аргентина, Бразилия и Уругвай узнали соперников по Кубку Америки — 2019

Чемпионатвчера в 19:27

Команды Катара и Японии узнали соперников по групповому этапу Кубка Америки по футболу

ТАССвчера в 23:49

Бразилия сыграет в группе с Перу на Кубке Америки-2019

Спорт-Экспрессвчера в 22:52

Копа Америка-2019: определены составы групп

Матч ТВвчера в 19:54

Определены составы групп на Кубок Америки-2019 по футболу

РИА Новости00:15

Бразилия, Аргентина и Уругвай узнали соперников на Кубке Америки-2019

Sport24.ruвчера в 18:34

Итоги жеребьёвки Кубка Америки-2019

Soccer.ruвчера в 18:32
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Футбол

«Монако» временно отстранил Анри от работы главным тренером

Футбольный клуб «Монако» принял решение временно отстранить главного тренера команды Тьерри Анри от его должности.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол

Дубль Рамоса принёс «Реалу» победу над «Жироной»

"Реал" переиграл "Жирону" в первом домашнем матче 1/4 финала Кубка Испании. Ответная встреча состоится 31 января.
Обновлено вчера в 17:24
Футбол

Почеттино: с «Челси» моя команда играла очень хорошо, горжусь ей

Предпочитаю проигрывать по пенальти, чем в основное время.
Обновлено вчера в 18:50
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Защитник «Зенита» Иванович попал в сферу интересов «Ювентуса»

Примечательно, что Шкртел выступал за сине-бело-голубых с 2004 по 2007 год, а Алвеш защищал цвета "Зенита" с 2010 по 2013-й год.
Обновлено в 00:16
Футбол

«Челси» представил Игуаина перед матчем с «Тоттенхэмом»

Нападающий Гонсало Игуаин был представлен в качестве игрока «Чесли» перед матчем Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом».
Обновлено вчера в 14:52
Футбол

Состав «Зенита» можно улучшить, считает Иванович

Обновлено вчера в 18:55
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Жеребьёвка Кубка Франции: ПСЖ сыграет с клубом из третьей лиги страны

Действующий обладатель трофея "Пари Сен-Жермен" сыграет с клубом из третьей лиги Франции "Вильфраншем".
Обновлено вчера в 18:03
Футбол

Стураро перешел из «Ювентуса» в «Дженоа»

Напомним, Стураро уже выступал за "Дженоа" до 2015 года, после чего перешел в "Ювентус". Official: Stefano Sturaro moves to Genoa on loan.
Обновлено вчера в 20:37
Футбол

Венгер может стать спортивным директором ПСЖ

Руководство клуба недовольно работой Антеро Энрике и может заменить его на бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол

Криштиану Роналду могут лишить португальских госнаград

Обновлено вчера в 20:44
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В честь Салы матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания

Матчи 24-го тура английской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания в честь нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, сообщает пресс-служба АПЛ.
Обновлено вчера в 18:28
Футбол

«Шахтер» намекнул на уход Ракицкого, опубликовав с его голами

Украинский «Шахтер» намекнул на уход из клуба защитника Ярослава Ракицкого.
Обновлено вчера в 12:19
Футбол

Азмун помог сборной Ирана выйти в полуфинал Кубка Азии

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун помог своей сборной Ирана переиграть команду Китая в четвертьфинале Кубка Азии.
Обновлено вчера в 13:41
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Игорь Гамула: «Проблем с лимитом не будет, найдут применение всем»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал переход Ивелина Попова и Романа Еременко в донскую команду.
Обновлено вчера в 22:26
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«Лех» договорился с ЦСКА об аренде Жамалетдинова

Обновлено вчера в 10:36
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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