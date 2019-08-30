Лига чемпионов
Матч ТВ«Локомотив» опубликовал расписание матчей в группе ЛЧ
Стало известно расписание матчей московского «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, жеребьевка турнира состоялась ранее в четверг в Монако. «Локомотив» оказался в группе D. Команда Юрия Семина начнет выступления в Лиге чемпионов 18 сентября гостевым матчем с «Байером».
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«Локомотив» опубликовал расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов со своим участием
Sport24.ruвчера в 17:19
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