Лига чемпионов
ГудокОпределены соперники ФК «Локомотив» в групповом этапе Лиги чемпионов
Соперниками московского футбольного клуба «Локомотив» в групповом этапе Лиги чемпионов стали «Ювентус» (Турин, Талия), «Атлетико» (Мадрид, Испания) и «Байер» (Леверкузен, Германия). Они были определены на жеребьевке в Монако, сообщил сайт UEFA.
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«Локомотив» опубликовал расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов со своим участием
Sport24.ruвчера в 17:19
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