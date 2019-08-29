Лига чемпионов
ГудокОпределены соперники ФК «Локомотив» в групповом этапе Лиги чемпионов
Соперниками московского футбольного клуба «Локомотив» в групповом этапе Лиги чемпионов стали «Ювентус» (Турин, Талия), «Атлетико» (Мадрид, Испания) и «Байер» (Леверкузен, Германия). Они были определены на жеребьевке в Монако, сообщил сайт UEFA.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Локомотив» опубликовал расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов со своим участием
Sport24.ruвчера в 17:19
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
Здоровье
Министр здравоохранения области встретился с врачами в Каменске-Уральском. Они бунтуют из-за зарплат
В Каменске-Уральском побывала делегация из Министерства здравоохранения области во главе с Андреем Цветковым, министром здравоохранения.
Екатеринбург Онлайн 15:21
Технологии
Антипиратский закон внесут в Госдуму в сентябре 2019 года
Законопроект, позволяющий блокировать признанный "пиратским" контент в интернет-ресурсах в ускоренном порядке, может быть рассмотрен Госдумой до конца сентября.
Planet Today 12:41
Авто
УАЗ объявил прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Дилеры Ульяновского автозавода начали прием заказов на флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 06:53
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 08:00
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина
Газета.Ru 11:15
Политика
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан
Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Происшествия
В Башкирии найден мертвым пропавший годовалый мальчик
РИА Новости 22:15
Армия и оружие
Украинские боевики предприняли попытку вылазки на территорию ДНР
Боевики неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались проникнуть на территорию ДНР, сообщили 30 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
REGNUM 06:38
Армия и оружие
США отметили общий недостаток российских и американских истребителей
В США отметили общий недостаток аэродинамической нестабильности, который связывает советско-российскую разработку в лице экспериментального палубного истребителя Су-47 «Беркут» и американский X-29.
Известия 20:55
Общество
Скончался сценарист мультфильмов Гордон Брэссак
В США на 69-м году жизни скончался сценарист мультфильмов «Пинки и Брейн» и «Озорные анимашки» Гордон Брэссак.
RT на русском 23:23
Политика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Здоровье
Миндаль снижает холестерин и помогает похудеть
Миндаль снижает уровень «плохого» холестерина в крови, а также благодаря витаминам и минералам укрепляет волосы.
Волгоградская правда 22:20
Шоу-бизнес
Валентина Ананьина перенесла инфаркт в 26 лет
Актуальные Новости 09:46
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Общество
Сервис YouTube выплатит штраф до $200 млн за сбор информации о детях
Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США одобрила соглашение с YouTube, которое предполагает выплату штрафа в размере от $150 до $200 млн.
Известия 20:29
Политика
Южная Осетия не собирается воевать с Грузией
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что с Грузией не будет никакого военного противостояния из-за ситуации вокруг грузинского блокпоста, установленного в километре от осетинского села Цнелис, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:05
Футбол
Роман Широков: «А что такого сделал Шюррле? „Туну“ забил? Там и я неплохо сыграю»
Яркое интервью экс-футболиста «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова, который снова за словом в карман не полез.
Спорт-Экспресс 17:05
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa 19:10
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Общество
Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс 21:56
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Общество
В США зоопарк боится потерять панд из-за торговой войны с Китаем
Администрация Смитсоновского национального зоопарка в Вашингтоне опасается, что торговые споры между США и Китаем могут отразиться на пандах, привезенных из КНР.
Российская газета 22:59
Религия
Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии
Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).
РИА Новости 09:35
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Политика
Зеленский предложил вывести Нацгвардию Украины из подчинения Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде внести поправки в закон о Нацгвардии, исключив из схемы ее управления министра внутренних дел.
ТАСС 12:27
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика
«Собачье» отношение Трампа к жене возмутило Сеть
Пользователей Сети возмутило короткое видео, появившееся в Twitter писателя Джеймсона Фелтона.
Вечерняя Москва 11:56