Экономика

Определены самые высокооплачиваемые профессии РоссииГазета.Ru 00:25

Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. С исследованием ознакомился RT. Отмечается, что таким специалистам предлагают заработную плату от 100 тыс. руб.
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

В ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. Результаты исследования есть в распоряжении RT. Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
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Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в России

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Коммерсантъ02:21

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Газета.Ru00:25

Названы самые высокооплачиваемые профессии

РИА Новости00:17

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

RT на русском00:01
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