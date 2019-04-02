Определены самые высокооплачиваемые профессии РоссииГазета.Ru 00:25

В ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. Результаты исследования есть в распоряжении RT. Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.

с чего всё началось

Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. С исследованием ознакомился RT. Отмечается, что таким специалистам предлагают заработную плату от 100 тыс. руб.

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