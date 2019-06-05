Определены самые грязные регионы РоссииLenta.ru 04:13

Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль". Эксперты подвели итоги весеннего исследования и составили экологический рейтинг.

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Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области названы самыми загрязненными регионами России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общественную организацию «Зеленый патруль».

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