Общество

Определены самые грязные регионы РоссииLenta.ru 04:13

Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области названы самыми загрязненными регионами России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общественную организацию «Зеленый патруль».
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Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль". Эксперты подвели итоги весеннего исследования и составили экологический рейтинг.
РИА Новости00:53

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Названы самые чистые и самые грязные регионы России

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Два уральских региона попали в число самых грязных в России

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Названы самые чистые и самые грязные регионы России

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Названы самые чистые и самые грязные регионы России

РИА Новости00:53

Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам весны

News.ruвчера в 23:00
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Выяснилось, что на LADA XRAY, реализованных за это время, возможно повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.
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