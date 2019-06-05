Определены самые грязные и чистые регионы РоссииГазета.Ru 05:51

с чего всё началось

Общественная организация "Зеленый патруль" создала рейтинг самых "грязных" регионов России по итогам весны 2019 года. В него вошли Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).

Общество В Роскачестве настаивают на опасности кишечной палочки в чае Традиционно чай не рассматривается как источник кишечной палочки, так как перед употреблением проводится дополнительная заварка.

Шоу-бизнес Садальский обвинил в отравлении Алибасова внучку его жены Актер Станислав Садальский не исключил, что музыкального продюсера Бари Алибасова могли отравить родственники его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Армия и оружие Новейшие авианосцы США оказались несовместимы с F-35 Новые авианосцы США класса Gerald R. Ford оказались несовместимы с истребителями F-35, пишет «Российская газета».

Футбол УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.

Происшествия В Швейцарии техник погиб из-за обрыва канатной дороги Шесть техников получили ранения и один скончался в результате обрыва кабеля на канатной дороге в районе горы Титлис в швейцарском кантоне Обвальден, сообщила местная полиция.

Армия и оружие США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35 Пресс-служба американского шестого флота проинформировала о том, что над Средиземным морем российский Су-35 перехватил разведывательный самолет США.

Происшествия В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.

Здоровье Наивный вопрос внука заставил мужчину похудеть на 150 килограммов Житель Великобритании Джейсон Пэрриш (Jason Parrish), весивший около 250 килограммов, рассказал, как похудел на 150 килограммов после неудобного вопроса внука.

Политика Зеленский назвал борьбу с Россией основным направлением своей работы Основной задачей украинский лидер назвал борьбу с коррупцией. Не менее важным он назвал "противодействие российской агрессии".

Общество Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.

Общество Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru В работе российского почтового сервиса Mail.ru произошел сбой. Об этом говорится в отчете downdetector.ru.

Политика Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.

Политика Контактная группа в Минске рассмотрит вопрос о снятии блокады Донбасса Снятие экономической блокады обсудят на следующем заседании контактной группы 19 июня. «Это был бы большой прогресс», — отметил Сайдик.

Шоу-бизнес Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики» Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.

Экономика ВТБ не исключил повышения номинала акций ВТБ не исключает повышения номинала акций для удобства работы с ними, сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин в ходе годового собрания акционеров кредитной организации.

Армия и оружие В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.

Происшествия СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.

Политика Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.

Шоу-бизнес Нюша опровергла обвинения Крида в своей меркантильности Певица рассказала, что стало истинной причиной расставания с Егором Кридом. Егор Крид неоднократно говорил об отношениях с Нюшей.

Происшествия Школьница выжила при падении лифта с 19-го этажа Девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа в китайском Шэньчжэне, сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Пользователи Huawei смогут оценить преимущества новой прошивки EMUI 9 По словам Huawei, прошивка EMUI 9 доступна для всей серии Huawei Mate 10, в том числе Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design, Mate 9 и Mate 9 Pro, Mate RS, Mate 20 Lite, а также серии P20, P10 и бюджетной линейки Nova 3. Расширение оболочки на платформе Android 9 Pie стартовало в конце прошлого года.

Общество Глазные капли станут незаконными в России Глазные капли, обезболивающие и противоэпилептические препараты окажутся вне закона.

Политика Захарова пошутила о встрече Жириновского с журналисткой из США Официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала встречу лидера ЛДПР Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти в Москве.

Авто Стартовали продажи нового кроссовера Chevrolet Tracker Обновленная модификация кроссовера Chevrolet Tracker с сегодняшнего дня поступила в продажу на рынок.