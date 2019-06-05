Общество

Определены самые грязные и чистые регионы РоссииГазета.Ru 05:51

Общественная организация "Зеленый патруль" создала рейтинг самых "грязных" регионов России по итогам весны 2019 года. В него вошли Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.
Читать в источнике
с чего всё началось
В тройку самых неэкологичных районов по итогам весны 2019 года вошли Свердловская, Челябинская и Иркутская области, говорится в сообщении
 общественной организации «Зеленый патруль».
Коммерсантъ05:08

Подробнее о событии

Свердловская и Челябинская области признаны самыми грязными регионами России

Эхо Москвы14:02

Челябинские власти прокомментировали рейтинг грязных регионов

РИА Новости09:50

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Известия02:03

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

RT на русском02:14

Экологи назвали самые грязные регионы России

РБК01:17

Два уральских региона попали в число самых грязных в России

URA.Ru01:01

Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам весны

News.ruвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Политика

МВД предложило проверять сведения в загранпаспортах россиян

Министерство внутренних дел РФ предложило внести поправки в законодательство, позволяющие ведомству проверять сведения, указанные в заграничных паспортах граждан и устанавливать порядок признания этих документов недействительными, сообщает в среду ТАСС.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

В Идлибе террористы готовят провокации с химоружием, заявили в МИД РФ

Москва озабочена ситуацией в Идлибе, где террористы не оставляют попыток обострить обстановку, готовя провокации с использованием химического оружия, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 07:09
Наука

Генетики расшифровали геномы первых сибиряков и эскимосов

Обновлено в 13:00
Путешествия

Проживание на российских курортах оказалось дороже, чем за границей

По данным сервиса Ostrovok.ru, за год цены на номера в российских гостиницах выросли в среднем на 28%, тогда как на зарубежных курортах — только на 9%. Рост цен на отели за границей связан с колебаниями курса валют, а рост цен на гостиницы в России — с повышением ставки НДС.
Обновлено в 08:55
Энергетика

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ

В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки».
Обновлено в 14:27
Футбол

Дриусси рассказал, что Ригони спрашивал его о «Ривер Плейт»

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что его соотечественник Эмилиано Ригони спрашива его о "Ривер Плейт".
Обновлено в 13:56
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Политика

Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем.
Обновлено в 13:25
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.
Обновлено в 14:53
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $60

Фьючерсы подешевели на фоне данных по запасам нефти в США.
Обновлено в 11:56
Общество

YouTube запретил шовинистические видео

Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено в 14:22
Общество

Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.
Обновлено в 14:46
Космос

Запуск транспортного космоплана Space Rider назначили на 2022 год

Европейское космическое агентство (ЕКА) запустит свой первый беспилотный транспортный космоплан многоразового использования Space Rider в 2022 году.
Обновлено в 07:27
Футбол

Португалия — Швейцария 1:0 (1-й тайм)

Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Политика

Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
Религия

Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня

Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Футбол

РПЛ назвала болельщиков «Краснодара» лучшими

Обновлено в 14:10
Политика

Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков

Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
Обновлено в 12:11
Авто

Названа стоимость кроссовера Haval F7 российской сборки

Обновлено в 06:00
Кино

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»

Обновлено в 08:22
Здоровье

Более тысячи детей пострадали из-за укусов клещей в Ростовской области

В Ростовской области к медикам обратились более 1,1 тысячи несовершеннолетних из-за укусов клещей, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:51
Футбол

Месси: ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборной

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем Кубке Америки и опроверг информацию, что со своим отцом он подбирает игроков для национальной команды.
Обновлено в 12:59
Политика

На Украине сравнили ситуацию в ПАСЕ с кануном Второй мировой

Глава делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию вокруг возможного возвращения России в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Сбой произошел в ГИБДД по всей России

Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Обвиняемый в убийстве спецназовца арестован

Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес

Андрей Караулов заявил, что молодая жена готовит его убийство

Тележурналист Андрей Караулов заявил в эфире Первого канала, что четвертая жена готовит его убийство.
Обновлено в 13:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное