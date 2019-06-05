Определены самые грязные и чистые регионы РоссииГазета.Ru 05:51

с чего всё началось

Общественная организация "Зеленый патруль" создала рейтинг самых "грязных" регионов России по итогам весны 2019 года. В него вошли Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

Общество В России впервые начали сдавать ЕГЭ по китайскому языку В Амурской области впервые стали проводить единый государственный экзамен (ЕГЭ) по китайскому языку.

Армия и оружие Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос» В мае генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков в интервью РИА Новости заявил, что новое самоходное орудие для ВДВ "Лотос" будет стрелять на 13 километров, первые образцы самоходки будут собираться на КБАЛ им. Кошкина.

Политика Росатом обеспечит ядерным топливом АЭС Словакии Российская топливная компания «ТВЭЛ» (входит в Росатом) подписала с национальной электрогенерирующей компанией Словакии Slovenske elektrarn соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии с 2022 по 2030 годы, сообщает 5 июня пресс-служба российской компании.

Общество Мэр Омска упала в грязь во время инспекции Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.

Транспорт В российских поездах появились ароматизированные вагоны В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Экономика После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.

Политика Обсуждать нечего: Матвиенко ответила Зеленскому по Крыму Благодаря абсолютному волеизъявлению жителей Крыма о возвращении на историческую родину, которое отвечает всем международным нормам, стандартам, Уставу ООН, — решение состоялось.

Общество Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.

Авто В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Авто BMW представил обновленное семейство BMW M8 Компания BMW официально представила новое семейство BMW M8.

Политика Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через Украину Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через Украину продолжится, если новые власти будут опираться на прагматичные соображения.

Политика Молдавия отказывается платить за российский газ для Приднестровья Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега.

Политика Кучма назвал перенос переговоров по Донбассу из Минска абсурдом Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма назвал Минск единственным местом, где можно проводить "нормальный диалог" по урегулированию в регионе, он считает абсурдом переносить переговоры из столицы Белоруссии.

Политика Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Общество Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.

Происшествия В Боснии и Герцеговине мигранты устроили массовую драку Мигранты устроили массовую драку и напали на полицейских на западе Боснии и Герцеговины, сообщает РИА Новости.

Происшествия На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.

Политика Зеленский назвал Юнкера «теплым дядькой» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвел на него впечатление "доброго, тёплого, нормального дядьки".