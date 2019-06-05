Определены самые грязные и чистые регионы РоссииГазета.Ru 05:51

с чего всё началось

Общественная организация "Зеленый патруль" создала рейтинг самых "грязных" регионов России по итогам весны 2019 года. В него вошли Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

Политика Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.

Происшествия СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.

Экономика Всемирный банк предрек замедление российской экономики Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.

Авто В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Общество Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации Согласно тексту доклада, гибель человеческой цивилизации произойдет из-за трех основных причин: изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.

Шоу-бизнес Тимати показал беременный живот своей подруги Рэпер Тимати во второй раз станет отцом. Новость о беременности своей невесты Анастасии Решетовой музыкант подтвердил у себя в инстаграме.

Технологии Результаты ЕГЭ школьники могут узнать в сети «ВКонтакте» Сайт "ВКонтакте" запустил сервис, который позволит выпускникам российских школ узнать свои результаты ЕГЭ прямо в социальной сети.

Общество Россияне смогут наблюдать редкие серебристые облака с середины июня В Северном полушарии начался сезон наблюдения за серебристыми облаками — уникальным явлением, которое видно только ночью.

Политика Большинство украинцев поддерживают вступление страны в НАТО и ЕС Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос жителей Украины, который показал, что большинство граждан поддерживают курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.

Происшествия СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ "Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.

Происшествия Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено.

Спорт Коляда и Загитова примут участие в шоу The Ice в Японии Российские фигуристы Михаил Коляда и Алина Загитова примут участие в шоу The Ice в Японии, информирует официальный сайт представления.

Экономика Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.

Игры Ubisoft запустила крупную распродажу в честь приближающейся E3 Ubisoft решила устроить распродажу в собственном магазине в честь приближающейся выставки E3 2019.

Политика Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов обещает войну в Абу-Даби Обладатель пояса в легком весе по версии UFC Хабиб Нурмагомедов предвкушает войну на UFC 242 в Абу-Даби, где его соперником станет американец Дастин Порье.

Кино Эмилия Кларк поделилась сожалениями после финала «Игры престолов» Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала, о чем жалеет после финала сериала.

Армия и оружие Представлено новейшее артиллерийское орудие для ВДВ России «Лотос» На территории АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») журналистам продемонстрировали перспективное авидесантируемое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос» калибра 120 мм для Воздушно-десантных войск и морской пехоты.

Шоу-бизнес Бывшая жена Меладзе рассказала о смерти первенца Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина стала героиней программы "Судьба человека", где откровенно рассказала о браке со знаменитостью и тяжелых ударах на жизненном пути.

Футбол Следующий сезон «Чертаново» проведет в Лужниках Сообщается, что в следующем первенстве ФНЛ ФК "Чертаново" будет принимать гостей в Спортивном городке "Лужников".

Армия и оружие В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.

Политика Путин принял отставку губернатора Астраханской области Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.

Происшествия В Москве загорелась кровля дата-центра По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.