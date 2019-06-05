Определены самые грязные и чистые регионы РоссииГазета.Ru 05:51

с чего всё началось

Общественная организация "Зеленый патруль" создала рейтинг самых "грязных" регионов России по итогам весны 2019 года. В него вошли Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

Футбол Сегодня Португалия и Швейцария сыграют в полуфинале Лиги наций Сегодня состоится первый полуфинал Лиги наций, в котором сыграют Португалия и Швейцария.

Шоу-бизнес Наталья Водянова впервые показала фанатам лицо младшего сына Наталья Водянова впервые показала фанатам лицо младшего сына Романа на фотографии, опубликованной в соцсети Instagram.

Политика Bloomberg: что ждет Россию после Владимира Путина По мнению фонда «Свободная Россия», будущее страны может оказаться не столь скучным, как ее настоящее, пишет Bloomberg.

Космос На фото темной стороны Луны обнаружены древние здания Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на фото темной стороны Луны древние здания.

Происшествия В Москве загорелась кровля дата-центра По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.

Политика Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.

Политика Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Происшествия Школьница выжила при падении лифта с 19-го этажа Девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа в китайском Шэньчжэне, сообщает РИА "Новости".

Футбол Бывший тренер «Локомотива» Билич может возглавить «Вест Бромвич» Бывший главный тренер «Локомотива», «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Хорватии Славен Билич может стать наставником «Вест Бромвич Альбион», сообщает Sky Sports.

Общество Губернатор отменил закупку зонтов для правительства Прикамья Губернатор Пермского края Максим Решетников дал распоряжение отменить закупку зонтов для кабмина края.

Футбол О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы Как сообщает шоу El Chiringuito TV, о трансфере Азара будет объявлено в ближайшие несколько часов.

Армия и оружие Новые авианосцы США оказались несовместимы с самолетами F-35 Конгресс США намерен запретить прием на вооружение второго авианосца класса Gerald R. Ford в случае, если не будет решена проблема с запуском истребителей F-35С - они должны составить основу авиакрыла корабля.

Экономика РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов» Российские железные дороги (РЖД) планируют купить 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан".

Общество Объявлены финалисты премии «Большая книга» В Москве в ходе традиционного Литературного обеда в ГУМе огласили шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга».

Происшествия Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.

Авто Kia впервые показала официальное фото нового Kia Xceed В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.

Авто «Автотор» начал производство внедорожника BMW X7 Калининградский завод «Автотор» начал выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Политика Киев может быстро решить проблему блокады Донбасса, заявили в ЛНР Киев достаточно быстро может решить проблему блокады Донбасса, считает министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.