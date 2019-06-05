Определены самые грязные и чистые регионы РоссииГазета.Ru 05:51

с чего всё началось

Общественная организация "Зеленый патруль" создала рейтинг самых "грязных" регионов России по итогам весны 2019 года. В него вошли Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

Здоровье Названа смертельная опасность яиц Американские ученые пришли к выводу, что частое употребление яиц увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Экономика Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.

Происшествия Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.

Политика Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.

Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Футбол Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».

Политика Путин принял отставку губернатора Астраханской области Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.

Технологии Почти половина россиян сумела узнать личные данные своих коллег Почти половина россиян (44%) хотя бы однажды видела на работе конфиденциальные данные своих коллег.

Общество Тимати ответил матом на обвинения в обмане Минобороны Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ответил на критику коллекции одежды, которую он выпустил вместе с Минобороны России.

Авто Kia показала официальное фото нового Kia Xceed В общем доступе появилось первое официальное изображение новой модели Kia XCeed.

Происшествия СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ Следователи завели уголовное дело в связи с нарушением равенства прав и свобод человека, после того как одна из турбаз в Нижегородской области отказалась принять на отдых группу детей с ВИЧ-инфекцией.

Экономика Всемирный банк предрек замедление российской экономики Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.

Политика Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.

Происшествия В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.

Армия и оружие Ростех впервые показал новейшее самоходное орудие «Лотос» в действии 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ «Лотос» впервые было продемонстрировано в действии, заявили в ЦНИИТОЧМАШ, который входит в состав госкорпорации «Ростех».

Шоу-бизнес Саша Савельева ушла из «Фабрики» Первой группу покинула Мария Алалыкина. В 2010 году из «Фабрики» ушла Сати Казанова.

Политика Зеленский назвал главу Еврокомиссии теплым дядькой Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера теплым дядькой и классным мужиком.

Наука KLM показала проект V-образного самолёта с креслами в крыльях Нидерландская авиакомпания KLM инвестировала в новый авиационный проект, который в будущем, возможно, в корне изменит подход к конструированию самолётов.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Общество В Петербурге открыли легальный бордель с куклами Презентация борделя состоялась в канун ПМЭФ-2019, 5 июня. В необычном заведении не будет живых секс-работниц – вместо них трудятся куклы.

Общество В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.

Политика Медведев предложил Словакии подключиться к «Северному потоку — 2» Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал Словакию найти решение по подключению к «Северному потоку — 2» и к «Турецкому потоку».

Политика Большинство украинцев выступили за единственный государственный язык Две трети жителей Украины (66%) выступают за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране.