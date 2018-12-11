Больше всего семей, испытывающих трудности с платежами по услугам ЖКХ, проживают в Ставропольском крае. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата. В этом регионе о больших проблемах с нехваткой средств для оплаты услуг ЖКХ заявили 33,8 процента жителей.

Определены регионы с самым большим числом должников по ЖКХ

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