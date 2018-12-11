Общество

Определены регионы с самым большим числом должников по ЖКХ
Lenta.ru
вчера в 22:43

Больше всего семей, испытывающих трудности с платежами по услугам ЖКХ, проживают в Ставропольском крае. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата. В этом регионе о больших проблемах с нехваткой средств для оплаты услуг ЖКХ заявили 33,8 процента жителей.
Lenta.ruвчера в 22:43

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Почти четверти саратовских семей не хватает денег на оплату ЖКУ

Взгляд-инфовчера в 23:30

Определены регионы с самым большим числом должников по ЖКХ

Lenta.ruвчера в 22:43

Где в России больше всего должников по ЖКХ

Российская газетавчера в 21:30

Приморцы являются самыми добропорядочными плательщиками по услугам ЖКХ

Primpress.ruвчера в 23:20
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество

СК начал проверку из-за сообщений о попытке выселить онкобольных детей

Обновлено вчера в 23:42
Общество

Собчак покидает пост главного редактора российского L’Officiel

Ксения Собчак уходит с поста главного редактора российской версии журнала о моде L'Officiel. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:47
Путешествия

Авиакомпания «ИрАэро» начала вывозить туристов c острова Хайнань

Авиакомпания "ИрАэро" начала вывозить российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

В полиции Абу-Даби появились патрули на верблюдах

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) полиция объявила о создании специальных патрулей на верблюдах.
Обновлено вчера в 23:42
Общество

Отшельница Агафья Лыкова попросила сибиряков о помощи

Сибирская отшельница Агафья Лыкова сигнализирует о своем бедственном положении. Она осталась без припасов на зиму.
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье

Правительство расширило список жизненно важных лекарств

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о расширении списка жизненно важных лекарств с 699 до 735.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Путин во вторник примет участие в открытии памятника Солженицыну

Обновлено вчера в 19:46
Общество

Роскачество проверит топливо на АЗС

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, топливо проверят досконально.
Обновлено вчера в 23:31
Транспорт

Собянин: платная парковка не является для нас источником доходов

Как сообщалось, столичные власти приняли решение с 15 декабря повысить стоимость дневной парковки на ряде улиц в центре города, сократить период бесплатного ожидания с 15 до 5 минут, а также отменить "парковочные каникулы" по воскресеньям.
Обновлено вчера в 21:51
Общество

Опрос выявил отношение россиян к проблеме насилия в отношении женщин

Проблема насилия в отношении женщин важна для большинства россиян (73%), а 49% уверены, что чаще всего женщинам в России приходится сталкиваться с неприличными комментариями, ремарками и грубыми шутками, такие данные получил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 23:52
Общество

Предупреждение о смоге объявили в Свердловской области

Обновлено вчера в 23:47
Общество

Кержакову и его жене назначена судебная экспертиза с наркологом

Петроградский районный суд в ходе рассмотрения исковых заявлений экс-футболиста сборной России и "Зенита" Александра Кержакова и Миланы Кержаковой друг к другу о расторжении брака определил назначить судебную экспертизу с участием нарколога, сообщает пресс-служба городских судов (ОПС).
Обновлено вчера в 19:38
Общество

Усыпанный бриллиантами самолет посеял раздор в сети

Драгоценные камни на обшивке «Боинга» компании Emirates посеяли раздор среди ее подписчиков.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

Суд отказался отпустить Льва Пономарева на похороны Алексеевой

Обновлено вчера в 23:08
Общество

Новогодний «оливье» подорожал больше «сельди под шубой»

Из двух традиционных и любимых в России салатов на новогоднем столе более экономичной оказалась "сельдь под шубой".
Обновлено вчера в 23:10
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