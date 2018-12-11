Общество
Больше всего семей, испытывающих трудности с платежами по услугам ЖКХ, проживают в Ставропольском крае. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата. В этом регионе о больших проблемах с нехваткой средств для оплаты услуг ЖКХ заявили 33,8 процента жителей.
Lenta.ruвчера в 22:43
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество
СК начал проверку из-за сообщений о попытке выселить онкобольных детей
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Собчак покидает пост главного редактора российского L’Officiel
Ксения Собчак уходит с поста главного редактора российской версии журнала о моде L'Officiel. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:47
Путешествия
Авиакомпания «ИрАэро» начала вывозить туристов c острова Хайнань
Авиакомпания "ИрАэро" начала вывозить российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
В полиции Абу-Даби появились патрули на верблюдах
В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) полиция объявила о создании специальных патрулей на верблюдах.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Отшельница Агафья Лыкова попросила сибиряков о помощи
Сибирская отшельница Агафья Лыкова сигнализирует о своем бедственном положении. Она осталась без припасов на зиму.
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье
Правительство расширило список жизненно важных лекарств
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о расширении списка жизненно важных лекарств с 699 до 735.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Путин во вторник примет участие в открытии памятника Солженицыну
Обновлено вчера в 19:46
Общество
Роскачество проверит топливо на АЗС
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, топливо проверят досконально.
Обновлено вчера в 23:31
Транспорт
Собянин: платная парковка не является для нас источником доходов
Как сообщалось, столичные власти приняли решение с 15 декабря повысить стоимость дневной парковки на ряде улиц в центре города, сократить период бесплатного ожидания с 15 до 5 минут, а также отменить "парковочные каникулы" по воскресеньям.
Обновлено вчера в 21:51
Общество
Опрос выявил отношение россиян к проблеме насилия в отношении женщин
Проблема насилия в отношении женщин важна для большинства россиян (73%), а 49% уверены, что чаще всего женщинам в России приходится сталкиваться с неприличными комментариями, ремарками и грубыми шутками, такие данные получил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Предупреждение о смоге объявили в Свердловской области
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Кержакову и его жене назначена судебная экспертиза с наркологом
Петроградский районный суд в ходе рассмотрения исковых заявлений экс-футболиста сборной России и "Зенита" Александра Кержакова и Миланы Кержаковой друг к другу о расторжении брака определил назначить судебную экспертизу с участием нарколога, сообщает пресс-служба городских судов (ОПС).
Обновлено вчера в 19:38
Общество
Усыпанный бриллиантами самолет посеял раздор в сети
Драгоценные камни на обшивке «Боинга» компании Emirates посеяли раздор среди ее подписчиков.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Суд отказался отпустить Льва Пономарева на похороны Алексеевой
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Новогодний «оливье» подорожал больше «сельди под шубой»
Из двух традиционных и любимых в России салатов на новогоднем столе более экономичной оказалась "сельдь под шубой".
Обновлено вчера в 23:10