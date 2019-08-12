Экономика
Определены регионы с наибольшей долей жителей, считающихся средним классомРИА Новости 17:17
По мнению экспертов, составивших рейтинг регионов по численности среднего класса, стабильность и процветание многих развитых стран объясняется высокой долей среднего класса в обществе.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:22, Вашингтон
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Обновлено в 13:15
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
Футбол
Бакаев поделился мнением о новичках «Спартака»
В первом матче за московский «Спартак» голландский новичок команды Гус Тиль отдал две голевые передачи.
Обновлено в 18:15
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
Отдых Андрея Малахова стоил четверть миллиона в сутки
Стоимость элитных апартаментов составила четверть миллиона рублей в сутки.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Погибших в ЧП под Архангельском представили к государственным наградам
Директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков заявил, что сотрудников центра, погибших в результате ЧП в Архангельской области, представили к государственным наградам.
Обновлено в 12:22
Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках
Обновлено в 11:08
Общество
Уровень воды в Амуре у Хабаровска превышает неблагоприятную отметку
Обновлено 09 августа в 19:45
Авто
Новый гиперкар LMP1 получит задние крылья в стиле Alfa Romeo BAT
В салоне машины будет установлена новая мультимедийная система и цифровая панель, на которую выведут все функции управления автомобилем.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
При атаках боевиков в Сирии погибли 23 военнослужащих армии САР
Минобороны России сообщило, что 23 военнослужащих армии Сирии погибли и семь ранены при отражении атак боевиков 10 и 11 августа.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках
Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено в 17:01
Политика
Депутат Рады заявил, что украинские города живут за счет наследия СССР
Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинские города сейчас существуют за счет инфраструктуры, созданной в СССР.
Обновлено в 17:06
Общество
ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиян
Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек.
Обновлено в 14:00
Футбол
Ничья на крови. ЦСКА и «Сочи» не смогли забить голов в матче РПЛ
ЦСКА на домашнем стадионе "ВЭБ-Арена" сыграл вничью с "Сочи" в матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС
Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.
Обновлено в 18:10
Космос
В NASA предложили землянам вбить своё имя в посадочный талон для полёта на Марс
В NASA предложили жителям Земли получить свой посадочный талон для полёта на Марс.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Общество
Литературный критик Елена Макеенко умерла в возрасте 32 лет
Литературный критик и редактор проекта «Полка» Елена Макеенко скончалась на 33-м году жизни.
Обновлено в 18:12
Происшествия
В Испании автомобиль врезался в террасу бара
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Полиция Жироны проводит по данному факту расследование.
Обновлено в 07:39
Авто
В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»
Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно Российские правозащитники намерены добиваться идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые в субботу ударили задержанную в центре Москвы Дарью Сосновскую.
Обновлено в 17:57
Политика
Депутат Госдумы связал непогоду в России с климатическим оружием
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что причиной неблагоприятных погодных условий в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».
Обновлено вчера в 12:23
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
В Минобороны России назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Государственные испытания истребителей пятого поколения Су-57 планируется завершить в 2019 году, а новейшие истребители МиГ-35 будут аттестованы до конца 2021 года.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
ВСУ грабят мирных жителей из-за нехватки еды
Обновлено в 18:00
Общество
Начало августа стало самым холодным за последние 69 лет в Москве
Первые 10 дней текущего месяца стали самыми холодными в Москве за последние 69 лет.
Обновлено в 15:02