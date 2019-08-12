Экономика

Определены регионы с наибольшей долей жителей, считающихся средним классомРИА Новости 17:17

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По мнению экспертов, составивших рейтинг регионов по численности среднего класса, стабильность и процветание многих развитых стран объясняется высокой долей среднего класса в обществе.
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Определены регионы с наибольшей долей жителей, считающихся средним классом

РИА Новости17:17
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