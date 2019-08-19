с чего всё началось

Чтобы составить рейтинг доступности бензина для населения, эксперты агентства РИА Рейтинг разделили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля этого года.

Происшествия В Барселоне ограбили посла Афганистана В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.

Политика Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина Сообщается, что лайнер, в котором летела делегация президента России Владимира Путина, сопровождали на протяжении нескольких минут.

Общество В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать майонез Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору натурального и свежего майонеза.

Происшествия В Петербурге умерла женщина, выпавшая на ходу из автобуса Женщина, которая в конце июля выпала на ходу из автобуса в Московском районе Санкт-Петербурга, умерла от полученных травм в больнице.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

Происшествия Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.

Происшествия Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

Общество В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.

Происшествия В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

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Экономика ЦБ счел антиконституционным право лиц под санкциями судиться в России Банк России считает несовместимым с Конституцией потенциальное разрешение российским гражданам и компаниям, находящимся под западными санкциями, судиться с иностранными контрагентами исключительно в России.

Армия и оружие Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.

Политика В объединенной редакции РБК сменилось руководство Объединенную редакцию РБК возглавил Петр Канаев, который с 2017 года был первым заместителем соруководителей редакции Елизаветы Голиковой и Игоря Тросникова.

Общество За полгода рождаемость выросла только в двух регионах России Рождаемость за январь-июнь этого года выросла лишь в двух российских регионах. Об этом стало известно из данных Росстата.

Наука Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.