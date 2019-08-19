Экономика

Определены регионы России с самым доступным бензиномРИА Новости вчера в 17:17

Чтобы составить рейтинг доступности бензина для населения, эксперты агентства РИА Рейтинг разделили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля этого года.
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К регионам, где на среднюю зарплату люди могут купить более тысячи литров АИ-92, относятся
 Чукотка (1572 л), Магаданская и Сахалинская области (по 1544 л), Ханты-Мансийский автономный округ (1421 л), Камчатка (1375 л), Санкт-Петербург (1244 л), Мурманская область (1190 л), Якутия (1099 л), Подмосковье (1091 л) и Коми (1031 л).
РБКвчера в 20:09

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Составлен рейтинг регионов России по доступности бензина

РЕН ТВ00:40

Опубликован рейтинг регионов по доступности бензина для населения

URA.Ruвчера в 20:00

Москва, Ямало-Ненецкий и Ненецкий округа возглавили рейтинг доступности бензина

Коммерсантъвчера в 22:18

Определены регионы России с самым доступным для населения бензином

RT на русскомвчера в 22:26

Эксперты составили рейтинг регионов России с самым доступным бензином

РБКвчера в 20:09

Названы регионы России с самым доступным бензином

Телеканал 360°вчера в 18:45

Определены регионы России с самым доступным бензином

РИА Новостивчера в 17:17
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