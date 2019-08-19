с чего всё началось

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям. Исследование опубликовало РИА "Новости". Уточняется, что специалисты использовали за основу цены на АИ-92, опираясь на сведения Росстата.

Гаджеты Появились фотографии нового смартфона Xiaomi Redmi Note 8 В китайской компании Xiaomi сообщили, что в субботу состоится презентация нового смартфона Redmi Note 8. Также в этот день, по словам главы корпорации Лэй Цзюнь, пройдет презентация нового телевизора Redmi TV.

Политика Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.

Политика Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Экономика Qiwi изучит возможность частичной или полной продажи Рокетбанка Совет директоров платежного сервиса Qiwi изучит возможность полной или частичной продажи Рокетбанка.

Футбол Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.

Происшествия Россельхознадзор задержал более 20 млн насекомых из Великобритании Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, «на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 млн 55 тыс. насекомых, поступившей из Великобритании».

Политика Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.

Происшествия Отец убившего семью подростка рассказал о последней встрече с ним Отец школьника, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, рассказал об их последней встрече.

Авто Aurus Senat стал дешевле на 10 млн рублей Небронированная версия седана Aurus Senat S600 будет стоить 8 млн рублей, а не 18 млн, как предполагалось ранее.

Политика Глава «Ростеха» связал протесты в Москве с раздражением людей Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.

Гаджеты Японская корпорация Rakuten запустила собственную криптовалютную биржу 19 августа японская корпорация Rakuten объявила о запуске собственной криптовалютной биржи Rakuten Wallet.

Политика В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Происшествия США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС Разведка США полагала, что при взрыве на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года сразу погибли или получили смертельные дозы облучения примерно 100 человек.

Авто Показаны изображения внедорожной версии среднемоторного Corvette C8 Накануне независимый дизайнер X-Tomi Design представил невероятный рендер, на котором спортивный Corvette C8 превратился в машину для бездорожья.

Космос США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М» Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Транспорт Новый аэропорт Саратова принял первый тестовый рейс Первый регулярный рейс аэропорт "Гагарин" примет уже во вторник.

Энергетика РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.

Политика Возвращение российских шпионов: добро пожаловать в новую холодную войну (Le Figaro, Франция) (Le Figaro) Новая холодная война опирается в Москве на мастера своего дела: самого президента Владимира Путина, бывшего офицера КГБ, в 1999 году избранного преемником Бориса Ельцина.

Происшествия Экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию Экс-чиновник рассказал, что в СИЗО его сильно избили. В вызове скорой помощи экс-главе Серпуховского района отказали.

Авто В России начались продажи кроссовера Brilliance V3 Китайская марка Brilliance представила на российском авторынке новый компакт-кросс под названием V3.

Экономика МВД начало проверку в отношении экс-руководителей «Росгосстраха» Следователи МВД начали проверку в отношении «возможных противоправных действий» бывшего руководства страховой компании «Росгосстрах» (РГС).