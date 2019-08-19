с чего всё началось

Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л). Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Определены регионы России с самым доступным для населения бензином

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