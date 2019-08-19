Экономика
Определены регионы России с самым доступным бензиномРИА Новости вчера в 17:17
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
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с чего всё началось
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня. Аутсайдеры Меньше всего топлива - в три-четыре раза меньше, чем в Ямало-Ненецком - могут себе позволить жители республик Северного Кавказа.РИА Новостивчера в 17:17
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Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров в ходе переговоров с российским руководством отказывался подписывать документ о присоединении к России без проведения общенационального референдума.
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Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
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Политика
Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.
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Сотрудники МВД, ОМОН и УФСБ сегодня пришли в здание центра, чтобы освободить удерживаемых там пациентов и задержать руководителя – Дмитрия Кондратьева.
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Политика
Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30% из-за протестов
Мэрия Москвы рассчитывает, что явка на сентябрьские выборы в Мосгордуму может достичь 30%, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к мэрии.
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Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
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