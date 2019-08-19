Энергетика

Выявлены регионы России с самым доступным бензиномГазета.Ru вчера в 21:23

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям. Исследование опубликовало РИА "Новости". Уточняется, что специалисты использовали за основу цены на АИ-92, опираясь на сведения Росстата.
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с чего всё началось

Определены регионы России с самым доступным бензином

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня. Аутсайдеры Меньше всего топлива - в три-четыре раза меньше, чем в Ямало-Ненецком - могут себе позволить жители республик Северного Кавказа.
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Опубликован рейтинг регионов по доступности бензина для населения

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