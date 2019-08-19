с чего всё началось

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям. Исследование опубликовало РИА "Новости". Уточняется, что специалисты использовали за основу цены на АИ-92, опираясь на сведения Росстата.

Происшествия Во Внуково задержали десятки миллионов насекомых из Великобритании Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 миллионов 55 тысяч насекомых.

Политика Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Финансы ЦБ вновь повысил курс доллара и евро Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.

Политика Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.

Политика В объединенной редакции РБК сменилось руководство Объединенную редакцию РБК возглавил Петр Канаев, который с 2017 года был первым заместителем соруководителей редакции Елизаветы Голиковой и Игоря Тросникова.

Космос Рогозин осадил пошутившего о дыре в ракете «Союз» пользователя Twitter Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пошутил в ответ на язвительный комментарий пользователя Twitter о "дырочке" в ракете "Союз".

Политика Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.

Общество В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.

Общество В работе Instagram произошел сбой Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.

Общество Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.

Общество ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Происшествия Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.

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Происшествия В Москве найдено тело несовершеннолетнего сына чиновницы В Москве найдено тело сына влиятельной чиновницы из Владимирской области. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Экономика Акции «Лукойла» выросли на 5,7% на фоне новостей о buy back Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.

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Политика Путин прибыл во Францию с рабочим визитом Президент России Владимир Путин прибыл во Францию с рабочим визитом, сообщает "Россия 24".

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Происшествия США рассекретили доклад об аварии на Чернобыльской АЭС Национальный архив безопасности в Соединенных Штатах обнародовал первый отчет об аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), который рассекретили в 2011 году.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Экономика Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процента В России увеличились реальные зарплаты - на 3,5 процента в июле (в годовом выражении). Об это сообщается на сайте ведомства.