с чего всё началось

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям. Исследование опубликовало РИА "Новости". Уточняется, что специалисты использовали за основу цены на АИ-92, опираясь на сведения Росстата.

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Политика Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.

Экономика Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформу Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы.

Политика Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном Президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда он отправится на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.

Политика Зеленский рассказал об итогах переговоров с Нетаньяху Президент Украины Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 19 августа, обсудили обмен опытом в сфере обороны, ратификацию соглашения о ЗСТ, а также проблемы при въезде граждан Украины в Израиль.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.

Политика В объединенной редакции РБК сменилось руководство Объединенную редакцию РБК возглавил Петр Канаев, который с 2017 года был первым заместителем соруководителей редакции Елизаветы Голиковой и Игоря Тросникова.

Происшествия Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.

Финансы Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

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Политика Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.

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