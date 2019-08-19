Экономика

Выявлены регионы России с самым доступным бензиномГазета.Ru вчера в 21:23

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям. Исследование опубликовало РИА "Новости". Уточняется, что специалисты использовали за основу цены на АИ-92, опираясь на сведения Росстата.
Читать в источнике
Комментировать81
с чего всё началось
К регионам, где на среднюю зарплату люди могут купить более тысячи литров АИ-92, относятся
 Чукотка (1572 л), Магаданская и Сахалинская области (по 1544 л), Ханты-Мансийский автономный округ (1421 л), Камчатка (1375 л), Санкт-Петербург (1244 л), Мурманская область (1190 л), Якутия (1099 л), Подмосковье (1091 л) и Коми (1031 л).
РБКвчера в 20:09

Подробнее о событии

Низкую позицию Адыгеи в рейтинге доступности бензина объяснили маленькими зарплатами

ПРАЙМвчера в 23:15

Опубликован рейтинг регионов по доступности бензина для населения

URA.Ruвчера в 20:00

Москва, Ямало-Ненецкий и Ненецкий округа возглавили рейтинг доступности бензина

Коммерсантъвчера в 22:18

Составлен рейтинг регионов России по доступности бензина

РЕН ТВ00:40

Эксперты составили рейтинг регионов России с самым доступным бензином

РБКвчера в 20:09

Названы регионы России с самым доступным бензином

Телеканал 360°вчера в 18:45

Определены регионы России с самым доступным бензином

РИА Новостивчера в 17:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Происшествия

Под Тулой в ДТП сгорели три машины – погибли два человека

Обновлено в 09:47
Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено 17 августа в 03:11
Политика

Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Экономика

Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформу

Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы.
Обновлено в 02:22
Политика

Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда он отправится на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.
Обновлено в 10:05
Политика

Зеленский рассказал об итогах переговоров с Нетаньяху

Президент Украины Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 19 августа, обсудили обмен опытом в сфере обороны, ратификацию соглашения о ЗСТ, а также проблемы при въезде граждан Украины в Израиль.
Обновлено в 08:18
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.
Обновлено в 04:53
Политика

В объединенной редакции РБК сменилось руководство

Объединенную редакцию РБК возглавил Петр Канаев, который с 2017 года был первым заместителем соруководителей редакции Елизаветы Голиковой и Игоря Тросникова.
Обновлено в 09:26
Культура

Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Обновлено в 05:56
Происшествия

Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге

Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие

Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.
Обновлено в 10:23
Футбол

ФИФА представила лучшие голы года

Обновлено в 10:23
Финансы

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей

В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Здоровье

Депутат Госдумы от Татарстана раскритиковал инициативу Минздрава по штрафованию курильщиков

Врач-психиатр, депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич раскритиковал инициативу Минздрава, который предложил снижать зарплату в зависимости от количества и длительности перекуров сотрудников.
Обновлено в 04:40
Футбол

Матюнин ответил на претензии Дзюбы, Семака и Глушакова

Судейство Матюнина в матче "Зенит" - "Ахмат" Артем Дзюба назвал позором, главный тренер питерцев Сергей Семак нелестно отозвался о бригаде арбитров, не выразили своего восторга принятыми решениями и представители "Ахмата" Рашид Рахимов и Денис Глушаков.
Обновлено в 10:19
Политика

В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России

Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Общество

В Приморье подтоплено полторы тысячи придомовых участков

В результате воздействия тайфуна «Кроса» в Приморье оказались подтопленными 1499 приусадебных участков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 00:32
Здоровье

В Андалусии мясной рулет вызвал вспышку листериоза

Не менее 80 человек пострадали, 56 из них были госпитализированы в результате вспышки листериоза в автономном сообществе Андалусия на юге Испании, сообщает газета Periodico.
Обновлено в 09:22
Политика

Кук предупредил Трампа об опасности для Apple торговой войны с Китаем

Генеральный директор Apple Тим Кук выразил обеспокоенность по поводу того, что его главный конкурент Samsung Electronics может получить преимущество из-за торговой войны между Китаем и США.
Обновлено в 07:01
Космос

Вот кайф от алкоголя в космосе!

Если будущие астронавты-любители получат возможность насладиться игристыми напитками, это будет не первый случай употребления алкоголя в космосе.
Обновлено в 00:21
Политика

Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США

15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».
Обновлено вчера в 09:45
Здоровье

Почти 100 человек госпитализированы после курения электронных сигарет

Обновлено в 09:50
Гаджеты

OnePlus 7T и 7T Pro представят уже в конце сентября

Многочисленные слухи твердят, что вскоре компания OnePlus представит смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro.
Обновлено в 08:44
Футбол

Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО

В Алексеевском районном суде (Белгородская область) 6 сентября рассмотрят ходатайства экс-нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении (УДО).
Обновлено в 08:01
Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Финансы

Сбербанк дал прогноз курса рубля

На прошлой неделе курс рубля ослаб, а причиной тому стало ухудшение внешнего фона, которое приводило к продажам валют развивающихся стран и укреплению доллара, пишут эксперты Сбербанка.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В кабинете заместителя Генпрокурора Украины обнаружили прослушку

В служебном кабинете заместителя Генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской обнаружили устройства для прослушки.
Обновлено в 10:02
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено вчера в 12:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное