Экономика
Определены регионы России с самым доступным бензиномРИА Новости вчера в 17:17
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
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с чего всё началось
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня. Аутсайдеры Меньше всего топлива - в три-четыре раза меньше, чем в Ямало-Ненецком - могут себе позволить жители республик Северного Кавказа.РИА Новостивчера в 17:17
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Москва, Ямало-Ненецкий и Ненецкий округа возглавили рейтинг доступности бензина
Коммерсантъвчера в 22:18
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Религия
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Аэропорт Саратова Гагарин, который откроется 20 августа, будут в дальнейшем улучшать, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.
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Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
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Некоторые специалисты слегка опасались, что Медведеву может не хватить сил на встречу с Гоффеном после фантастической победы над первой ракеткой мира - сербом Новаком Джоковичем.
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Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
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Ученые нашли способ выбирать пол будущего ребенка
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"Вес ранца без учебников для учащихся 1-4 классов должен быть не более 700 г", - добавили в Роспотребнадзоре.
Обновлено вчера в 22:52
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В «Яндексе» назвали срок появления беспилотных автомобилей в России
Полностью беспилотные автомобили могут появиться на дорогах Москвы через четыре—семь лет, а в некоторых городах с более лёгкой дорожной ситуацией ещё раньше.
Обновлено вчера в 20:39
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Асфальтовый завод в Омске наказали за выбросы
Обновлено вчера в 23:31
Авто
Эксперты рассказали, когда ждать скидок на «падающем» авторынке России
Обновлено вчера в 09:16
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
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Штормовое предупреждение объявили в Приморье
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ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Армия и оружие
Guardian опубликовала доказательства участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Здоровье
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Происшествия
В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
В США сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые, по мнению следствия, независимо друг от друга планировали устроить массовые расстрелы людей в своих штатах.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Отношения США и Германии «на дне», пишет Der Spiegel
"Отношения США и Германии оказались на дне", - заключило издание. Ранее сообщалось, что Германия засомневалась в помощи США с Ираном.
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Обновлено 17 августа в 00:04
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Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
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В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
На могиле Веры Глаголевой установили памятник 16 августа исполнилось два года со дня смерти актрисы и режиссера Веры Глаголевой, которая мужественно боролась с раком желудка.
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Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено 17 августа в 07:44