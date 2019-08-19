Экономика

Выявлены регионы с самым доступным бензиномLenta.ru 00:41

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня. Меньше всего топлива могут себе позволить жители республик Северного Кавказа.
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К регионам, где на среднюю зарплату люди могут купить более тысячи литров АИ-92, относятся
 Чукотка (1572 л), Магаданская и Сахалинская области (по 1544 л), Ханты-Мансийский автономный округ (1421 л), Камчатка (1375 л), Санкт-Петербург (1244 л), Мурманская область (1190 л), Якутия (1099 л), Подмосковье (1091 л) и Коми (1031 л).
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Обновлено вчера в 19:00
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