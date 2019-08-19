с чего всё началось

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Происшествия В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.

Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Недвижимость В России зафиксирован рекордный спрос на аренду «однушек» В России зафиксировали рекордный за пять лет спрос на аренду однокомнатных квартир, сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

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