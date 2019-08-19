Экономика
Определены крупнейшие должники РоссииLenta.ru вчера в 22:58
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Несмотря на то, что программа государственных кредитов России другим странам засекречена, издание по открытым источникам насчитало минимум 17 государств, суммарно задолжавших Москве около 27 миллиардов долларов.
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с чего всё началось
Российское правительство традиционно держит в секрете финансовые и экспортные кредиты, выдаваемые другим государствам.РБКвчера в 17:00
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СМИ: Белоруссия, Украина и Венесуэла являются крупнейшими должниками РФ
Московский Комсомолецвчера в 17:25
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Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина и словенский музыкант Сашо Кузманович подали в суд заявление о разводе.
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Найденного в лесу под Омском трехлетнего мальчика выписали из больницы
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В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
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Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
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Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено 17 августа в 00:04
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Минздрав предложил работодателям ввести физкульт-брейки
Перерывы на физкультуру на рабочем месте предлагает ввести работодателям российский Минздрав.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли два человека
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Под Ульяновском подросток убил собственную семью из пяти человек
Подросток в Ульяновской области убил собственную семью из пяти человек и покончил с собой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки
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Во время драки 47-летнего арестанта ударили в глаз самодельным пластмассовым ножом. Мужчину экстренно госпитализировали.
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Первый канал раскрыл имена наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
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Гидрографы Северного флота ищут новые острова по снимкам из космоса
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Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»
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В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров
Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
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