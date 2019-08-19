Экономика
Определены крупнейшие должники РоссииLenta.ru вчера в 22:58
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Несмотря на то, что программа государственных кредитов России другим странам засекречена, издание по открытым источникам насчитало минимум 17 государств, суммарно задолжавших Москве около 27 миллиардов долларов.
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с чего всё началось
Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин). Задолженность Минска почти не изменилась по сравнению с концом 2018 года, когда она составляла $7,52 млрд, по данным Банка России.РБКвчера в 17:00
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СМИ: Белоруссия, Украина и Венесуэла являются крупнейшими должниками РФ
Московский Комсомолецвчера в 17:25
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Происшествия
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка
Обновлено в 04:01
Происшествия
Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой
Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.
Обновлено в 03:55
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев.
Обновлено в 03:26
Финансы
Сверхдоходы Фонда Национального Благосостояния России начали делить
Спор по направлению денег ФНБ начался в июле 2019 года, тогда, когда объем его сверхдоходов стал выше 7,2% ВВП России.
Обновлено вчера в 11:51
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Кадыров рассказал о своем главном страхе
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%.
Обновлено в 03:03
Политика
В Польше назвали несправедливыми полученные от Германии репарации
Ранее Чапутович в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что в Польше не считают вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, закрытым.
Обновлено в 04:00
Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:32
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Лидер французских коммунистов призвал отменить антироссийские санкции
"На мой взгляд, следует вернуться к прежнему положению дел в коммерческих отношениях и отменить санкции, направленные против России", - отметил Руссель, выступая на телеканале BFMTV.
Обновлено в 04:20
Теннис
Медведев вошел в топ-5 рейтинга ATP и чемпионской гонки
Российский теннисист Даниил Медведев вошел в топ-5 обновленного рейтинга ATP.
Обновлено в 01:54
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез
В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат
Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».
Обновлено в 02:15
Экономика
Россия почти не тратит деньги из федерального бюджета
Как сообщало ранее ИА REGNUM, федеральный бюджет России в первом полугодии 2019 года исполнен с профицитом в 1,561 трлн рублей.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов
Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
Обновлено в 02:14
Политика
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
Почему ФСБ стала собирать данные Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар вопреки требованиям США
Обновлено вчера в 18:31
Футбол
Тиль сравнил «Спартак» с «Барселоной»
Голландский футболист московского «Спартака» Гус Тиль назвал свой новый клуб русской «Барселоной».
Обновлено в 03:46
Политика
Советник Трампа считает, что США не грозит рецессия
Глава Национального совета по торговле при Белом доме, советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро полагает, что Соединённым Штатам не грозит рецессия.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено 17 августа в 06:10
Политика
Дания отказалась продавать Гренландию США
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ответ на желание США приобрести Гренландию, что она не продается.
Обновлено в 01:38