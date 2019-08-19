Экономика
Определены крупнейшие должники РоссииLenta.ru вчера в 22:58
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Несмотря на то, что программа государственных кредитов России другим странам засекречена, издание по открытым источникам насчитало минимум 17 государств, суммарно задолжавших Москве около 27 миллиардов долларов.
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с чего всё началось
Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин). Задолженность Минска почти не изменилась по сравнению с концом 2018 года, когда она составляла $7,52 млрд, по данным Банка России.РБКвчера в 17:00
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СМИ: Белоруссия, Украина и Венесуэла являются крупнейшими должниками РФ
Московский Комсомолецвчера в 17:25
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