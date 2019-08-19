Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин). Задолженность Минска почти не изменилась по сравнению с концом 2018 года, когда она составляла $7,52 млрд, по данным Банка России.

с чего всё началось

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Несмотря на то, что программа государственных кредитов России другим странам засекречена, издание по открытым источникам насчитало минимум 17 государств, суммарно задолжавших Москве около 27 миллиардов долларов.

Футбол «Монако» хочет подписать Касереса, а не Ругани «Монако» хочет укрепить линию обороны до закрытия трансферно окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Политика Начались переговоры Путина и Макрона Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон начали переговоры.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей Курс доллара в понедельник, 19 августа, превысил 67 рублей впервые с 14 февраля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Футбол «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби "Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.

Космос Китай запустил в космос новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18 Китай в понедельник вывел на геостационарную переходную орбиту новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18 (ZX-18).

Шоу-бизнес Вера Брежнева призналась, что несколько лет посещала психолога Певица Вера Брежнева рассказала о том, что она посещала психолога из-за комплексов. Она сделала заявление в своём Instagram.

Космос Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.

Происшествия В Москве задержали двух мужчин с пистолетами и в женских париках Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве двух мужчин, у которых оказались травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.

Культура Боярский стал наставником в шоу «Голос» Певец и актер Михаил Боярский стал наставником второго сезона музыкального шоу "Голос-60+", который будет транслироваться на Первом канале.

Политика Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.

Происшествия В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Политика «Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года «Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.

Кино Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Общество Четвертому выпуску косаток из «китовой тюрьмы» может помешать непогода Выпуск в Охотское море четвертой партии животных из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье могут отложить из-за шторма и паводка, сообщает Greenpeace.

Происшествия Вспышка листериоза зафиксирована в Испании Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.

Футбол Кикнадзе: «Локомотив» не ставит перед собой цель удержать братьев Миранчуков Московский футбольный клуб "Локомотив" не ставит перед собой цель удержать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в команде.

Здоровье Американка перепутала беременность с камнями в почках и родила тройню Даннет Глитц из Южной Дакоты не догадывалась о том, что скоро станет матерью, пока не обратилась к врачу по поводу камней в почках.

Общество В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях Депутаты предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.

Общество Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие дни Река Амур возле Хабаровска в ближайшие сутки достигнет опасного для города уровня в 600 сантиметров, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя городского гидрометцентра.

Армия и оружие США испытали запрещённую ДРСМД ракету В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Шоу-бизнес Звезда фильма «Нелюбовь» поздравила маму с днем рождения Недавно на своей странице в социальной сети Instagram свою маму трогательно поздравила внучка знаменитой Жанны Прохоренко Марьяна Спивак.

Экономика России дали «год-полтора» до кризиса Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.

Технологии В Благовещенском районе поймали китайцев, незаконно добывавших песок Минприроды устанавливает обстоятельства административного дела и лиц, причастных к осуществлению незаконной добычи песка.

Происшествия Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.