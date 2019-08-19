Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин). Задолженность Минска почти не изменилась по сравнению с концом 2018 года, когда она составляла $7,52 млрд, по данным Банка России.

с чего всё началось

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Несмотря на то, что программа государственных кредитов России другим странам засекречена, издание по открытым источникам насчитало минимум 17 государств, суммарно задолжавших Москве около 27 миллиардов долларов.

Общество В Приморье объявили штормовое предупреждение Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, которые ожидаются в Приморье 22 августа, сообщает Примгидромет.

Политика Эксперт объяснил, почему Британия пойдет на Brexit, несмотря на будущие потери и кризис В своей беседе с редакцией издания Nation News эксперт по геополитике и международным отношениям Константин Соколов прокомментировал ситуацию с последствиями Brexit для Британии.

Энергетика Определены регионы России с самым доступным бензином В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.

Политика Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех» Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.

Политика Иранский танкер покинул Гибралтар Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.

Футбол Хавбек «Луча» Калугин сломал челюсть в стыке с вратарем «Факела» Как сообщает Sports.ru, 21-летний хавбек после стыка с голкипером соперника Данилой Ермаковым получил перелом верхней челюсти.

Единоборства Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.

Политика Сергей Глазьев станет важным министром Известный российский экономист, советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев идет на повышение.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Политика Отношения США и Германии «на дне», пишет Der Spiegel "Отношения США и Германии оказались на дне", - заключило издание. Ранее сообщалось, что Германия засомневалась в помощи США с Ираном.

Общество Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.

Политика Советник Трампа подтвердил заинтересованность США в покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп хочет изучить возможность приобретения Гренландии, сообщил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу в интервью Fox News Sunday, отрывок из которого был опубликован в твиттере телеканала.

Здоровье Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер.

Экономика Таджикистан бежит впереди перевода Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.

Происшествия СК опубликовал видео с места массового убийства в Ульяновской области Следственный комитет опубликовал видео из дома в Ульяновской области, где произошло убийство семьи из пяти человек.

Происшествия Женщина и трое детей погибли в результате пожара в Иркутской области Четыре человека погибли в результате пожара в поселке Мишелевка Усольского района Иркутской области, сообщает в понедельник, 19 августа, агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Футбол Игбун: почувствовал боль в желудке, но все обошлось Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0). Автором обоих голов является Игбун, за что был признан игроком матча.

Футбол Динамо — Локомотив 1:2 В шестом туре РПЛ «Локомотив» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 2:1.