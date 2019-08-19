Экономика
Определены крупнейшие должники РоссииLenta.ru вчера в 22:58
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Несмотря на то, что программа государственных кредитов России другим странам засекречена, издание по открытым источникам насчитало минимум 17 государств, суммарно задолжавших Москве около 27 миллиардов долларов.
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с чего всё началось
Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин). Задолженность Минска почти не изменилась по сравнению с концом 2018 года, когда она составляла $7,52 млрд, по данным Банка России.РБКвчера в 17:00
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СМИ: Белоруссия, Украина и Венесуэла являются крупнейшими должниками РФ
Московский Комсомолецвчера в 17:25
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Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Политика
В ФСБ впервые рассказали о количестве иностранных студентов в РФ
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала 2019 года ведет статистику иностранных студентов, которые получают образование в России.
Обновлено в 06:13
Политика
Зеленский попросил Нетаньяху признать голодомор геноцидом
Израильский премьер на брифинге предложение Зеленского не прокомментировал. Геноцидом голодомор признает несколько стран.
Обновлено в 07:42
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Футбол
Стала известна дата рассмотрения ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина
Ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокорин и Мамаев подали 2 августа.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных
Обновлено в 07:53
Общество
YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблением флага России
YouTube по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к ролику с оскорбительными действиями в отношении российского флага, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:41
Политика
РБК объявил об изменениях в руководстве редакции
Как сообщает издание, госпожа Голикова продолжит профессиональную деятельность за пределами медиахолдинга в сфере, не связанной с журналистикой, а господин Тросников назначен заместителем генерального директора РБК.
Обновлено в 09:15
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Врачам в Липецкой области предложили выплачивать по 1 млн рублей
Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов предложил выплачивать врачам дефицитных специальностей по 1 млн рублей.
Обновлено в 08:53
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Происшествия
Убитую в Ульяновской области семью похоронят 20 августа
Пятерых членов одной семьи, погибших от рук 16-летнего подростка в Ульяновской области, похоронят 20 августа в Базарносызганском районе.
Обновлено в 08:08
Футбол
Судья Матюнин признал ошибку в матче «Зенит» — «Ахмат»
Главный арбитр встречи шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Ахмат» (0:0) Алексей Матюнин прокомментировал свои решения.
Обновлено в 09:27
Игры
Call of Duty: Modern Warfare – Демонстрация карты «Grazna Raid»
Обновлено 17 августа в 16:10
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
«Рокетбанк» станет отдельной финтех-компанией
Совет директоров QIWI поручил руководству компании изучить возможности частичной или полной продажи "Рокетбанка".
Обновлено в 06:59
Экономика
Fitch Ratings повысило рейтинги шести российских регионов
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах для двух городов и четырех российских регионов.
Обновлено в 09:12
Политика
В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ
Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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Беременная модель Эшли Грэм показала обнаженное фото
Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм на своей странице в Instagram продемонстрировала фанатам фрагмент своего обнаженного тела.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сделала заявление о своем поведении
Ксения Собчак переживает необыкновенно интересные времена, от чего ей хочется постоянно быть в центре внимания, она получает удовольствие от того, что её обсуждают ещё активнее, чем раньше.
Обновлено в 05:00
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В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.
Обновлено в 08:56
Политика
«Росатом» подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии
«Росатом» намерен участвовать в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции «Белене» в Болгарии.
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Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон тайно женился
Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан, с которой встречался с 2007 года.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Авто
Хитрость знающих водителей - глушить ли мотор, если вас остановила ДПС?
Требование заглушить двигатель, если вас остановил инспектор ДПС, нигде не закреплено. Я бы не глушил (и не глушу) по двум причинам.
Обновлено в 09:06