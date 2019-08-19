Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин). Задолженность Минска почти не изменилась по сравнению с концом 2018 года, когда она составляла $7,52 млрд, по данным Банка России.

с чего всё началось

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Несмотря на то, что программа государственных кредитов России другим странам засекречена, издание по открытым источникам насчитало минимум 17 государств, суммарно задолжавших Москве около 27 миллиардов долларов.

Экономика Определены регионы России с самым доступным бензином В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.

Общество Минздрав предложил работодателям ввести физкульт-брейки Перерывы на физкультуру на рабочем месте предлагает ввести работодателям российский Минздрав.

Футбол Волгоградский «Ротор» проиграл дома «Шиннику» В девятом туре чемпионата Футбольной национальной лиги волгоградский «Ротор» принимал дома ярославский «Шинник».

Экономика Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу Минприроды предложило реформировать систему ответственности производителей за отходы.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Политика Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.

Футбол Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко» Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.

Происшествия Под Тольятти разбился легкомоторный самолет В воскресенье днем в 13:20, 18 августа, под Тольятти в Самарской области в районе Подстепок разбился легкомоторный самолет ЯК-55.

Религия Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.

Транспорт Новый аэропорт Саратова принял первый рейс В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».

Армия и оружие Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.

Транспорт Первый скоростной автобан открыли в Сибири Кузбасский автобан связал прямым скоростным путем северные и южные территории области и стал первой высокоскоростной автомагистралью за Уралом.

Происшествия Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.

Здоровье Вековой прогресс в медицине может сойти на нет из-за супербактерий Как отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, резистентность является одним из наиболее высоких рисков нашего времени, угрожающим свести на нет прогресс в медицине, достигнутый за последние 100 лет.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Теннис Медведев выиграл турнир в Цинциннати и стал пятой ракеткой мира Некоторые специалисты слегка опасались, что Медведеву может не хватить сил на встречу с Гоффеном после фантастической победы над первой ракеткой мира - сербом Новаком Джоковичем.

Происшествия ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.

Авто ПТС и свидетельство о регистрации машины будут выдаваться по-новому Согласно ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утверждена новая форма паспорта транспортного средства и свидетельства о его регистрации.

Футбол Месси восстановился после травмы 32-летний аргентинец полностью восстановился после травмы икроножной мышцы.

Общество К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.

Общество В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.

Политика Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии.