Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплатRT на русском 00:20
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Авито».
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с чего всё началось
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале 2019 года были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а наибольший рост заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в Барнауле, сообщили РИА Новости в сервисе объявлений "Авито".РИА Новостивчера в 20:33
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