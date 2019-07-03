Самые высокие зарплаты в России во втором квартале 2019 года были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а наибольший рост заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в Барнауле, сообщили РИА Новости в сервисе объявлений "Авито".

с чего всё началось

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Авито».

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