Самые высокие зарплаты в России во втором квартале 2019 года были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а наибольший рост заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в Барнауле, сообщили РИА Новости в сервисе объявлений "Авито".

с чего всё началось

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".

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