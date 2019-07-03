Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплатГазета.Ru 00:23
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале 2019 года были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а наибольший рост заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в Барнауле, сообщили РИА Новости в сервисе объявлений "Авито".РИА Новостивчера в 20:33
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