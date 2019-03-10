Определены города с самой дешевой арендой малогабаритных квартирРоссийская газета вчера в 22:00

Прирост стоимости с августа 2018 года в мегаполисе составил 15,6 процента. Эксперты подсчитали, что московское малогабаритное жилье почти сравнялось по стоимости аренды с двухкомнатными квартирами Севастополя и "трешками" Хабаровска и еще 55 городов.

с чего всё началось

Аналитики портала "Мир квартир" подсчитали стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в крупнейших городах страны. По их мнению, выгоднее всего снимать жилье внаем в Чебоксарах, а в мегаполисах и городах-курортах нанимателям придется раскошелиться.

Определены города с самой дешевой арендой малогабаритных квартир

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