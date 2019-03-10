Определены города с самой дешевой арендой малогабаритных квартирРоссийская газета вчера в 23:00

Аналитики портала "Мир квартир" подсчитали стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в крупнейших городах страны. По их мнению, выгоднее всего снимать жилье внаем в Чебоксарах, а в мегаполисах и городах-курортах нанимателям придется раскошелиться.

с чего всё началось

Прирост стоимости с августа 2018 года в мегаполисе составил 15,6 процента. Эксперты подсчитали, что московское малогабаритное жилье почти сравнялось по стоимости аренды с двухкомнатными квартирами Севастополя и "трешками" Хабаровска и еще 55 городов.

Определены города с самой дешевой арендой малогабаритных квартир

Происшествия Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.

Политика Бывший соратник Порошенко рассказал, куда он может сбежать Президент Украины Петр Порошенко может сбежать в Испанию или Молдавию, если проиграет на предстоящих выборах, заявил подавший заявление о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко" депутат Верховной рады Сергей Лещенко на своем YouTube-канале.

Политика Немецкий политик рассказал, как Европа предала Россию в начале XXI века Президент России Владимир Путин в начале своего президентства был настроен на сближение с Европой, и даже был готов обсуждать членство в НАТО, однако Европа отвернулась от него и России.

Политика Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью газете "Коммерсантъ" рассказала о первой встрече с Владимиром Путиным.

Политика В Москве прошел согласованный с властями митинг за свободный интернет Обновлено в 16:02 В столице на проспекте Сахарова прошел митинг за свободный интернет.

Происшествия Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.

Армия и оружие Минобороны за неделю засекло 17 летательных аппаратов у границ России Российские военные за прошедшую неделю заметили у границ 17 иностранных летательных аппаратов, которые вели разведывательную деятельность.

Политика Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за Brexit Кризисная ситуация из-за выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) привела к потере премьер-министра страны Терезы Мэй поддержки почти всего кабинета министров.

Политика В раде рассказали о ставшей в 1945 году «заложницей Кремля» Украине Украина оказалась в «заложниках Кремля» в 1945 году из-за разницы часовых поясов, заявил депутат Верховной рады Эдуард Леонов.

Происшествия NYT узнала, кто устроил поджог грузовика с гумпомощью для Венесуэлы Поджог грузовика с гуманитарной помощью на границе Колумбии и Венесуэлы в феврале текущего года устроил оппозиционер, а не сотрудники правоохранительных органов республики.

Экономика ЦБ РФ в суде требует ликвидировать «Камчаткомагропромбанк» Заявление ЦБ РФ принято к производству. ПАО «Камчаткомагропромбанк» существовал с 1990 года.

Авто Названы оптимальные для российских дорог автомобили Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более если автомобиль будет эксклуатироваться главным образом в городском режиме.

Экономика В Краснодарском крае планируют построить самую дорогую дорогу в России Что еще известно: Существующая дорога до Сочи перегружена. Пробки растягиваются на километры, движение периодически останавливается.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк родила дочь Актриса Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой. Ребенок появился на свет в октябре 2018 года.

Шоу-бизнес Хазанов поддержал отстранение пьяного артиста МХАТ Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на ситуацию с увольнением пьяного артиста МХАТ, передает НСН.

Политика AP: Трамп хочет потратить $8,6 млрд на стену с Мексикой Президент США Дональд Трамп намерен попросить конгресс страны выделить на строительство стены на границе с Мексикой $8,6 млрд.

Кино Виктор Сухоруков выступил против съемок «Брата-3» Народный артист России Виктор Сухоруков раскритиковал шоумена Стаса Барецкого за намерение снять продолжение культовых фильмов Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2", пишет "Вечерняя Москва".

Происшествия В Петербурге при падении рекламного щита пострадали два человека В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита из-за сильного ветра два человека получили травмы.

Технологии Найден универсальный способ взлома Wi-Fi Ученые из Университета Левена (Бельгия) нашли универсальный способ взлома Wi-Fi.