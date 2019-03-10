Общество
Определены города с самой дешевой арендой малогабаритных квартирРоссийская газета вчера в 23:00
Прирост стоимости с августа 2018 года в мегаполисе составил 15,6 процента. Эксперты подсчитали, что московское малогабаритное жилье почти сравнялось по стоимости аренды с двухкомнатными квартирами Севастополя и "трешками" Хабаровска и еще 55 городов.
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с чего всё началось
Аналитики портала "Мир квартир" подсчитали стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в крупнейших городах страны. По их мнению, выгоднее всего снимать жилье внаем в Чебоксарах, а в мегаполисах и городах-курортах нанимателям придется раскошелиться.Российская газетавчера в 23:00
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Политика
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Политика
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Происшествия
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Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.
Обновлено в 12:50
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Обновлено в 19:04
Происшествия
NYT узнала, кто устроил поджог грузовика с гумпомощью для Венесуэлы
Поджог грузовика с гуманитарной помощью на границе Колумбии и Венесуэлы в феврале текущего года устроил оппозиционер, а не сотрудники правоохранительных органов республики.
Обновлено в 20:17
Экономика
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Заявление ЦБ РФ принято к производству. ПАО «Камчаткомагропромбанк» существовал с 1990 года.
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Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более если автомобиль будет эксклуатироваться главным образом в городском режиме.
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Политика
AP: Трамп хочет потратить $8,6 млрд на стену с Мексикой
Президент США Дональд Трамп намерен попросить конгресс страны выделить на строительство стены на границе с Мексикой $8,6 млрд.
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Виктор Сухоруков выступил против съемок «Брата-3»
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Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
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Происшествия
В Петербурге при падении рекламного щита пострадали два человека
В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита из-за сильного ветра два человека получили травмы.
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Технологии
Найден универсальный способ взлома Wi-Fi
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Общество
Российские пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта
Обновлено в 05:41
Политика
Автобусы решено оборудовать подушками безопасности
ГИБДД России предлагает оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности и усилить каркас и крепление сидений во избежание тяжких последствий при ДТП, сообщил руководитель отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин.
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