Общество
Определены города с самой дешевой арендой малогабаритных квартирРоссийская газета 22:00
Аналитики портала "Мир квартир" подсчитали стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в крупнейших городах страны. По их мнению, выгоднее всего снимать жилье внаем в Чебоксарах, а в мегаполисах и городах-курортах нанимателям придется раскошелиться.
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За полгода аренда малогабаритного жилья в Москве подорожала на 16%
Строительная Газета07 марта в 03:22
Аренда малогабаритки в Петербурге повысилась всего на 0,2%
Агентство Строительных Новостей07 марта в 02:03
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 23:22, Ашберн
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