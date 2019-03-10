Общество

Определены города с самой дешевой арендой малогабаритных квартирРоссийская газета 22:00

Аналитики портала "Мир квартир" подсчитали стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в крупнейших городах страны. По их мнению, выгоднее всего снимать жилье внаем в Чебоксарах, а в мегаполисах и городах-курортах нанимателям придется раскошелиться.
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Эксперты выяснили, в каких городах России дешевле всего снять небольшую квартиру

АБН22:29

Определены города с самой дешевой арендой малогабаритных квартир

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