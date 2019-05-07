Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионыLenta.ru вчера в 23:02

Оперативный комментарий Group-IB получить не удалось. Ранее СМИ, включая газету «Взгляд», сообщали, что для голосования за Абрамову в вокальном шоу были привлечены работники завода «Авиаавтоматика» (ранее — «Прибор») в Курской области, который производит в том числе военную продукцию.

Общество Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.

Политика Названа дата новой встречи Лаврова и Помпео Стала известная дата новой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

Политика Пользователи соцсетей посмеялись над идеей заселить Донбасс евреями Пользователи Twitter высмеяли слова советника президента РФ Сергея Глазьева о евреях в Донбассе.

Финансы Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубля Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.

Происшествия В Москве задержали 56 человек за изготовление фальшивых документов Сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали в Москве 56 членов преступного сообщества, подозреваемых в изготовлении фальшивых документов для мигрантов, и пресекли деятельность 11 «лабораторий», в которых осуществлялась такая деятельность.

Происшествия По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.

Происшествия Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100 Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».

Здоровье Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.

Армия и оружие Генеральная репетиция Парада Победы завершилась в Москве В Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы, который состоится на Красной площади 9 мая.

Наука В мозге людей нашли «зону покемонов» Психологи из Стэнфордского университета провели эксперимент с людьми, которые в детстве любили покемонов и часто проводили время за играми, посвященными им. Они заметили, что часть затылочной области мозга, ответственной за зрение, ярко реагирует на образ покемонов, в отличие от той же зоны у людей, которые никогда этим не интересовались.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.

Экономика Банк Morgan Stanley свернет деятельность в России Свой Городской ипотечный банк в России Morgan Stanley продал в 2010 году.

Политика Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины Украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины, куда был вызван к 10.00 7 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления спецрасследований ведомства Сергея Горбатюка.

Политика США обвинили Китай в отказе от договоренностей по торговле Вашингтон полагает, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, в связи с чем США намерены повысить пошлины на китайские товары с 10 мая, заявил представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Общество Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.

Кино Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре 6 мая фанаты «Игры престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из Starbucks.

Происшествия Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Авто Skoda анонсировала премьеру обновленного Skoda Superb Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.

Общество Дождь пройдет перед парадом на Красной площади Фронтальный раздел будет проходить через область прогноза, поэтому любое незначительное изменение может оказать значительное влияние.

Экономика «Северсталь» продала завод в Балаково Сумма сделки составила $215 млн «Северсталь» продала свой завод сортового проката «Балаково» Абинскому электрометаллургическому заводу Ивана Демченко за $215 млн.

Политика В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду Ранее стало известно, что Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.

Общество В Петербурге открылся съезд Ассоциации блокадников Ленинграда В Санкт-Петербурге открылся XXVII съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда.