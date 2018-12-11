Музыка
Названа самая прослушиваемая песня прошлого века
Названа самая прослушиваемая песня прошлого векаРоссийская газета00:46
Песня Bohemian Rhapsody группы Queen признана самой прослушиваемой композицией прошлого века на стриминг-сервисах. Как сообщает медиахолдинг Universal Music Group в Twitter, композиция была прослушана более полутора миллиарда раз. Автором песни является лидер британской группы Фредди Меркьюри.
Российская газета00:46
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с чего всё началось
Песня Bohemian Rhapsody британской группы Queen, записанная в 1975 году стала самой прослушиваемой на стриминг-сервисах композицией XX века, сообщает медиахолдинг Universal Music Group (UMG) в Twitter.РБКвчера в 21:09
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