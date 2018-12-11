с чего всё началось

Песня Bohemian Rhapsody группы Queen признана самой прослушиваемой композицией прошлого века на стриминг-сервисах. Как сообщает медиахолдинг Universal Music Group в Twitter, композиция была прослушана более полутора миллиарда раз. Автором песни является лидер британской группы Фредди Меркьюри.

Музыка Музыка НТВ встретит Новый год «Квартирником у Маргулиса» Гостеприимная сцена станет финальной точкой "Путешествия Деда Мороза", которое телеканал НТВ устраивает третий год подряд.

Музыка Музыка Музыкант с Фарерских островов заявил, что напишет песню про Сургут После концерта лидер группы «Доньял» уверил слушателей, что напишет песню о Сургуте.

Музыка Музыка Мединский вручил премии «Душа России» Министр культуры РФ Владимир Мединский наградил лауреатов премии правительства РФ "Душа России" за вклад в развитие народного творчества, церемония награждения прошла в понедельник в Концертном зале имени П.И. Чайковского, передает корреспондент РИА Новости.

Музыка Музыка Композитор из Дагестана пишет музыку для фильмов в США По словам Гюли Камбаровой, в декабре прошла презентация ее третьего диска Memories, куда вошли все композиции, звучащие в фильме.

Музыка Музыка СМИ связали Фадеева с отменой концерта Савичевой «Ура.ру» сообщает со ссылкой на инсайдеров, что певица Юлия Савичева отменила концерт в родном Кургане из-за ухода от продюсера Максима Фадеева.

Музыка Музыка Певица Сара Брайтман приедет в Россию с новым альбомом Звезда классического кроссовера, британская певица Сара Брайтман выступит в московском "Крокус Сити Холл" 29 октября 2019 года, а на следующий день - в большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге в рамках мирового турне в поддержку своего нового альбома Hymn.

Музыка Музыка Оркестры Берлина и Будапешта объединились вместе с Михаэлем Цукерником Филармонический камерный оркестр Берлина (Philharmonisches Kammerorchester Berlin) и Венгерский симфонический оркестр Alba Regia под управлением Михаэля Цукерника (Michael Zukernik) блистательно выступили на сцене Гевандхауза в Лейпциге.

Музыка Музыка Беглов вручил знак отличия Юрию Темирканову в Санкт-Петербурге Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил художественному руководителю петербургской филармонии знак отличия.

Музыка Музыка Единственный в России: в Кубанке пройдёт VIII джаз-фестиваль Кубанка является единственным сельским поселение на территории России, которое проводит джаз-фестиваль такого масштаба.

Музыка Музыка Нил Янг возмущен своим концертом с Бобом Диланом в Гайд-Парке Нил Янг выразил свое возмущение по поводу концерта в Гайд-Парке 19 июля 2019 года, где они с Бобом Диланом заявлены в качестве хедлайнеров.

Музыка Музыка «Sticky Fingers» Rolling Stones покажет Первый канал Концерт Rolling Stones будет показан в эфире Первого канала 21 декабря 2018 года.

Музыка Музыка В Сочи пройдет фестиваль Live Fest В Сочи с 4 по 7 января пройдет музыкальный фестиваль Live Fest.