Музыка

Названа самая прослушиваемая песня прошлого века
Российская газета
00:46

Песня Bohemian Rhapsody группы Queen признана самой прослушиваемой композицией прошлого века на стриминг-сервисах. Как сообщает медиахолдинг Universal Music Group в Twitter, композиция была прослушана более полутора миллиарда раз. Автором песни является лидер британской группы Фредди Меркьюри.
Российская газета00:46
с чего всё началось
Песня Bohemian Rhapsody британской группы Queen, записанная в 1975 году стала самой прослушиваемой на стриминг-сервисах композицией XX века, сообщает
 медиахолдинг Universal Music Group (UMG) в Twitter.
РБКвчера в 21:09

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Названа самая популярная песня XX века

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Bohemian Rhapsody стала самой прослушиваемой песней XX века

РБКвчера в 21:09
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Bohemian Rhapsody
Queen, Альбом 1975
Песня британской рок-группы Queen из альбома «A Night At The Opera». Написана Фредди Меркьюри в 1975 году. Песня имеет необычную музыкальную форму. Её можно разбить на шесть разных по стилю частей, которые не делятся на куплеты и припевы и представляют отдельные музыкальные направления: оперу и балладу, пение а капелла и хэви-метал. Композиция была выпущена и как сингл, весьма успешный коммерчески. «Bohemian Rhapsody» дала серьёзный толчок карьере группы, благодаря чему музыканты стали всемирно известны. Песня сопровождалась видеоклипом, который является одним из самых известных клипов в истории. «Bohemian Rhapsody» исполнялась практически на всех концертах группы.
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