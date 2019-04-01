Важное за сутки

Определена оптимальная частота стирки джинсовLenta.ru вчера в 21:25

Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
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Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц

RT на русском02:54

Производитель назвал оптимальную частоту стирки джинсов

РБК02:16

В Levi’s рассказали, как часто стоит стирать джинсы

РИА Новостивчера в 21:56

Названа оптимальная частота стирки джинсов

Известия00:34

Компания Levi’s рассказала об оптимальной частоте стирки джинсов

Телеканал 360°вчера в 22:03

Установлена оптимальная частота стирки джинсов для долгой носки

Газета.Ru01:22

Определена оптимальная частота стирки джинсов

Lenta.ruвчера в 21:25
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Политика

Зеленскому и Порошенко стало не до смеха

Петр Порошенко, который, судя по первым данным ЦИКа, тоже проходит во второй тур, так просто сдаваться не намерен.
Обновлено вчера в 19:57
Кино

Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале

Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

В Кремле прокомментировали ход президентских выборов на Украине

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал президентские выборы на Украине.
Обновлено в 05:35
Космос

Роскосмос отказался от создания ракеты «Ангара-А3»

Одной из особенностей ракеты является то, что она использует экологически чистое топливо на основе керосина.
Обновлено в 06:12
Политика

США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:10
Шоу-бизнес

Против Виктора Дробыша ополчились все геи мира

На днях в государстве юго-восточной Азии Брунее ввели смертную казнь для геев.
Обновлено в 05:34
Происшествия

В Подмосковье в детском лагере отравились более 40 человек

Визитом к врачам закончился детский танцевальный конкурс для 49 человек в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 05:33
Экономика

Пенсии, налоги и ОСАГО: что изменится в жизни россиян первого апреля

Индексация пенсий с первого апреля коснется определенных категорий граждан России.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

ЦИК Украины опубликовал первые данные подсчета голосов

ЦИК Украины опубликовал первые после окончания выборов данные подсчета голосов, отданных за кандидатов в президенты.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

Сын олигарха избил солиста группы «Фактор-2»

Обновлено вчера в 16:00
Политика

На избирательном участке в Киеве повесили карту Украины без Крыма

Обновлено в 04:47
Здоровье

Передвижной медицинский комплекс появился в Новосибирской области

Обновлено в 03:51
Здоровье

Иммунизация против кори пройдёт в столичных поликлиниках

За последнее время из-за отказа от профилактических прививок число заболевших сильно выросло, поэтому было принято решение о дополнительной иммунизации населения против кори.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Магадане наградили сотрудников МЧС за спасение котов из пожара

Обновлено в 04:32
Гаджеты

Пришло время заняться автомобилями? Xiaomi вместе с Besturn FAW Group подготовила спецверсию кроссовера Bestune T77

Обновлено в 06:15
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Общество

В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов

Обновлено в 06:04
Происшествия

Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына

Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Общество

Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе

Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал рэп-композицию под названием «RIP Harambe» про гориллу Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке США.
Обновлено в 05:11
Экономика

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие

Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море

Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта

Бузова совместно со Свиком изобразила влюблённую пару, нежно обнимаясь друг с другом и буквально светясь от счастья.
Обновлено вчера в 10:58
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Обновлено в 00:54
Технологии

Пользователи Sborbox отправили на переработку более 120 тонн вторсырья

Пользователи цифрового сервиса Sborbox, запущенного осенью прошлого года в Москве, сдали на переработку более 120 тонн вторсырья.
Обновлено в 02:50
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища

Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища в районе лодочной станции «Удача».
Обновлено в 06:09
Космос

Магнитное поле Солнца в 10 раз сильнее, чем считалось ранее

Обновлено 30 марта в 09:51
Армия и оружие

Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов

Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Недвижимость

Застройщики повышают цены на новостройки с 1 апреля

ГК «Лидер Групп» поднимает цены на квартиры в жилых комплексах Vitamin, «Сириус В», а также во всех очередях проекта «Территория».
Обновлено в 02:25
Армия и оружие

Два корабля НАТО вошли в порт Одессы

Два военных корабля НАТО — фрегат ВМС Канады «Торонто» и ВМС Испании «Санта Мария» — прибыли в порт Одессы 1 апреля, на следующий день после проведения на Украине президентских выборов.
Обновлено в 04:49
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