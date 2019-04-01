Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсовLenta.ru вчера в 21:25
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты рассказали, как правильно стирать джинсы и как часто это можно делать
Алтапрессвчера в 21:54
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:19, Ашберн
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой вмешался в скандал с квартирой певицы
Обновлено 30 марта в 13:23
Политика
ЦИК Украины обнародовала результаты после подсчета более 30% голосов
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри
Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:13
Общество
Новые правила ОСАГО. Что изменится для водителей в апреле
С 1 апреля вступает в силу указание ЦБ в части изменения системы присвоения коэффициента "бонус-малус" (КБМ) — при расчете цены полиса ОСАГО он дает скидку за езду без ДТП и, наоборот, надбавку за совершенные аварии.
Обновлено 29 марта в 06:20
Политика
Пушков оценил обещание Порошенко победить во втором туре выборов
В случае выхода во второй тур президентских выборов на Украине действующий глава государства Петр Порошенко ради победы может задействовать схемы подлогов.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве
Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено вчера в 11:34
Общество
Жизнь после лагеря: сотни сирийцев покидают кровавый «Рукбан»
Сотни беженцев, сбежавших из лагеря "Рукбан", осваиваются на свободной сирийской территории.
Обновлено вчера в 23:28
Космос
В Индии зрители смогут наблюдать за пусками космических ракет
В районе объекта откроют специальную галерею, откуда зрители смогут наблюдать за пусками, говорится в пресс-релизе ISRO.
Обновлено 30 марта в 00:36
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах
В Сети появились рендеры младшей модели Galaxy A20e, которая станет слегка упрощенной и более компактной версией уже представленного Galaxy A20.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:35
Кино
Умерла звезда фильмов о Джеймсе Бонде
По данным издания, представители актрисы подтвердили эту информацию. Как отмечается, причина смерти Мале пока неизвестна.
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Александр Друзь объявил об уходе на пенсию
Александр Друзь, которого отстранили от участия в передаче из-за скандала с подкупом, объявил о решении выйти на пенсию.
Обновлено вчера в 19:13
Футбол
ЦСКА упустил преимущество в два мяча в игре с «Уфой»
На 64-й минуте армейцы удвоили преимущество — Иван Обляков сделал передачу в штрафную на Чалова, который принял пас, выдержал небольшую паузу, а затем с близкого расстояния перекинул мяч через Беленова.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика
Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции
Самые высокие зарплаты в средних и малых городах России зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
В Японии старейшая тюрьма превратится в роскошный отель
Обновлено вчера в 18:01
Наука
Названы основные причины появления рака груди
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Под Екатеринбургом выставили на продажу дом в итальянском стиле XVI века
В поселке под Екатеринбургом выставили на продажу коттедж за 80 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского
Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено вчера в 18:35
Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных спорткаров в России
По итогам очередного исследования эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных спорткаров в России в 2019 году.
Обновлено вчера в 05:10
Путешествия
Туристы рассказали, какие услуги они готовы оплачивать дополнительно
Половина туристов готова отдельно оплачивать стоимость завтрака в отеле, 14% готовы заплатить за возможность обменять номер на более комфортный, 12% приплатили бы за дополнительную кровать, а 5% — за мини-бар.
Обновлено в 00:10
Общество
Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами
Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами ГИБДД хочет усилить контроль за автошколами.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Эра правления нового императора Японии получит название «Рэйва»
Эра правления нового императора Японии, которым станет наследный принц Нарухито, будет называться «Рэйва».
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Заморозку цен на бензин в России продлят еще на три месяца
Цены на бензин и дизельное топливо в России в мелком опте останутся фиксированными еще на протяжении трех месяцев, начиная с 1 апреля.
Обновлено вчера в 17:05
Здоровье
Огромную грыжу вырезали из живота жительницы КБР врачи
В Кабардино-Балкарии врачи вырезали из живота местной жительницы огромную грыжу, которая причиняла большие неудобства.
Обновлено вчера в 23:04