Важное за сутки

Определена оптимальная частота стирки джинсовLenta.ru вчера в 21:25

Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперты рассказали, как правильно стирать джинсы

РЕН ТВвчера в 23:54

Компания Levi’s рассказала об оптимальной частоте стирки джинсов

Телеканал 360°вчера в 22:03

Определена оптимальная частота стирки джинсов

Lenta.ruвчера в 21:25

Сотрудники Levi’s напомнили, в каком году изобрели джинсы, и дали советы их по стирке

Царьградвчера в 21:55

Эксперты рассказали, как правильно стирать джинсы и как часто это можно делать

Алтапрессвчера в 21:54

В Levi’s рассказали, как часто стоит стирать джинсы

РИА Новостивчера в 21:56

Эксперты назвали оптимальную частоту стирки джинсов

VSE42 Новостивчера в 23:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:19, Ашберн
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой вмешался в скандал с квартирой певицы

Обновлено 30 марта в 13:23
Политика

ЦИК Украины обнародовала результаты после подсчета более 30% голосов

Обновлено вчера в 22:31
Политика

Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие

The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24

«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев города России

Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына

Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:13
Общество

Новые правила ОСАГО. Что изменится для водителей в апреле

С 1 апреля вступает в силу указание ЦБ в части изменения системы присвоения коэффициента "бонус-малус" (КБМ) — при расчете цены полиса ОСАГО он дает скидку за езду без ДТП и, наоборот, надбавку за совершенные аварии.
Обновлено 29 марта в 06:20
Политика

Пушков оценил обещание Порошенко победить во втором туре выборов

В случае выхода во второй тур президентских выборов на Украине действующий глава государства Петр Порошенко ради победы может задействовать схемы подлогов.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве

Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено вчера в 11:34
Общество

Жизнь после лагеря: сотни сирийцев покидают кровавый «Рукбан»

Сотни беженцев, сбежавших из лагеря "Рукбан", осваиваются на свободной сирийской территории.
Обновлено вчера в 23:28
Космос

В Индии зрители смогут наблюдать за пусками космических ракет

В районе объекта откроют специальную галерею, откуда зрители смогут наблюдать за пусками, говорится в пресс-релизе ISRO.
Обновлено 30 марта в 00:36
Гаджеты

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах

В Сети появились рендеры младшей модели Galaxy A20e, которая станет слегка упрощенной и более компактной версией уже представленного Galaxy A20.
Обновлено вчера в 22:27
Политика

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:35
Кино

Умерла звезда фильмов о Джеймсе Бонде

По данным издания, представители актрисы подтвердили эту информацию. Как отмечается, причина смерти Мале пока неизвестна.
Обновлено вчера в 20:41
Общество

Александр Друзь объявил об уходе на пенсию

Александр Друзь, которого отстранили от участия в передаче из-за скандала с подкупом, объявил о решении выйти на пенсию.
Обновлено вчера в 19:13
Футбол

ЦСКА упустил преимущество в два мяча в игре с «Уфой»

На 64-й минуте армейцы удвоили преимущество — Иван Обляков сделал передачу в штрафную на Чалова, который принял пас, выдержал небольшую паузу, а затем с близкого расстояния перекинул мяч через Беленова.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика

Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции

Самые высокие зарплаты в средних и малых городах России зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 21:12
Общество

В Японии старейшая тюрьма превратится в роскошный отель

Обновлено вчера в 18:01
Наука

Названы основные причины появления рака груди

Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Тулой

В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено вчера в 19:44
Общество

Под Екатеринбургом выставили на продажу дом в итальянском стиле XVI века

В поселке под Екатеринбургом выставили на продажу коттедж за 80 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского

Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено вчера в 18:35
Авто

Составлен топ-5 самых бюджетных спорткаров в России

По итогам очередного исследования эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных спорткаров в России в 2019 году.
Обновлено вчера в 05:10
Путешествия

Туристы рассказали, какие услуги они готовы оплачивать дополнительно

Половина туристов готова отдельно оплачивать стоимость завтрака в отеле, 14% готовы заплатить за возможность обменять номер на более комфортный, 12% приплатили бы за дополнительную кровать, а 5% — за мини-бар.
Обновлено в 00:10
Общество

Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами

Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами ГИБДД хочет усилить контроль за автошколами.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Эра правления нового императора Японии получит название «Рэйва»

Эра правления нового императора Японии, которым станет наследный принц Нарухито, будет называться «Рэйва».
Обновлено вчера в 23:36
Экономика

Заморозку цен на бензин в России продлят еще на три месяца

Цены на бензин и дизельное топливо в России в мелком опте останутся фиксированными еще на протяжении трех месяцев, начиная с 1 апреля.
Обновлено вчера в 17:05
Здоровье

Огромную грыжу вырезали из живота жительницы КБР врачи

В Кабардино-Балкарии врачи вырезали из живота местной жительницы огромную грыжу, которая причиняла большие неудобства.
Обновлено вчера в 23:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное