Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсовLenta.ru вчера в 21:25
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
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Политика
Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Зеленский удерживает лидерство на выборах президента Украины
Обновлено вчера в 23:31
Автоспорт
Леклер потерял скорость не из-за генератора MGU-H
Глава «Феррари» Маттиа Бинотто опроверг информацию, что проблемы Шарля Леклера в ходе гонки были связаны с отказом генератора тепловой энергии MGU-H.
Обновлено вчера в 16:43
Шоу-бизнес
Екатерина Климова удивила внешностью без грима
В подписи к фотографии были размещены хештеги: «репетиция», «без партнера», «без грима».
Обновлено в 01:34
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с лучшей штатной шумоизоляцией
Эксперты составили список машин с максимально хорошей шумоизоляцией.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Назван девиз правления нового императора Японии
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что девизом правления следующего императора страны станет Рэйва.
Обновлено вчера в 23:42
Теннис
Касаткина осталась лучшей ракеткой России, Шарапова поднялась на 28-е место в рейтинге WTA
Обновлено в 01:42
Происшествия
На северо-западе Москвы полыхает крупный пожар
В здании склада, расположенного на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, возник крупный пожар.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Новосибирский университет учредит стипендию в честь Наталии Филевой
Ассоциация выпускников Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) намерена учредить стипендию на факультете летательных аппаратов в честь погибшей накануне акционера S7 Наталии Филевой, сообщил в понедельник ТАСС президент ассоциации выпускников НГТУ Владимир Пономарев.
Обновлено в 01:23
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Газовики показали коммунальный хаос в квартирах екатеринбуржцев
Встречаются квартиры, заваленные мусором под потолок.
Обновлено в 00:28
Экономика
«Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополий
Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Наука
В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей
Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Новые правила ОСАГО. Что изменится для водителей в апреле
С 1 апреля вступает в силу указание ЦБ в части изменения системы присвоения коэффициента "бонус-малус" (КБМ) — при расчете цены полиса ОСАГО он дает скидку за езду без ДТП и, наоборот, надбавку за совершенные аварии.
Обновлено 29 марта в 06:20
Энергетика
Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам
Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
В России стартовал весенний призыв
С 1 апреля в России начался весенний призыв, в ходе которого армию пополнят 135 тыс. человек, сообщает Минобороны.
Обновлено в 01:41
Интернет
Шпионское ПО годами было доступно под видом приложений для Android
В магазине приложений Google Play в течение нескольких лет можно было беспрепятственно скачать сервисы, шпионящие за владельцами устройств на базе Android.
Обновлено в 00:38
Общество
Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено вчера в 02:07
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено вчера в 21:23
Экономика
«Магнит» решил отблагодарить своего президента на 670 млн рублей
По информации издательства, с 1 по 5 апреля руководство торговой сети, второй по количеству магазинов в России, запланировало выкупить на рынке свои акции на сумму 670,4 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 19:31
Финансы
«Траст» уценил на 450 млрд руб. токсичные активы санируемых банков
Банк непрофильных активов (БНА), созданный ЦБ на базе "Траста" для проблемных активов санировавшихся крупнейших банков — "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка (ПСБ), в начале 2019 года провел первую отрицательную переоценку ценных бумаг и инвестиций на 450 млрд руб. Такие данные содержатся в оборотной ведомости банка.
Обновлено в 01:00
Экономика
Финансовые проблемы НПФ отразились на счетах миллионов клиентов
Финансовые проблемы НПФ отразились на счетах миллионов клиентов По итогам 2018 года совокупная доходность крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась существенно меньше инфляции.
Обновлено вчера в 18:59
Футбол
Месси увеличил отрыв от Мбаппе в споре за «Золотую бутсу»
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси упрочил лидерство в споре за "Золотую бутсу".
Обновлено в 01:07
Экономика
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
По результатам экзитпола первое место занял Владимир Зеленский (30,1% голосов), второе – Петр Порошенко (18,5%).
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась, что после первой беременности была вынуждена обратиться к психологу
Анна Хилькевич с мужем и дочками Напомним, со вторым мужем и отцом своих дочерей Артуром Анна познакомилась в 2013 году незадолго после развода с первым супругом, менеджером сериала "Барвиха" Антоном Покрепой.
Обновлено вчера в 17:07
Наука
Ученые назвали основные причины развития рака груди
Обновлено вчера в 18:41
Экономика
Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз
Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 23:04