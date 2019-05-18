ЧМ по хоккею
Определен состав сборной России на матч со ШвейцариейСоветский спорт 13:05
Швеция—
Швейцария
4 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, вчера
|5'
Свен Андригетто
Александр Веннберг
|19'
Уильям Нюландер
|26'
|28'
Йёль Генацци
Эрик Густафссон
|29'
|49'
Гаэтан Хаас
Оливер Экман-Ларссон
|52'
Напомним, россияне пока не потеряли в матчах группового раунда ЧМХ-2019 ни одного очка.
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Tricolor TV Magazine00:07
Швейцария - Россия 19 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 2019
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