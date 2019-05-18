Определен состав сборной России на матч со ШвейцариейСоветский спорт 13:05

Напомним, россияне пока не потеряли в матчах группового раунда ЧМХ-2019 ни одного очка.

Определен состав сборной России на матч со Швейцарией

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