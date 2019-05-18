ЧМ по хоккею

Определен состав сборной России на матч со ШвейцариейСоветский спорт 13:05

Швеция
Швейцария
4 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, вчера
5'
Свен Андригетто
Александр Веннберг
19'
Уильям Нюландер
26'
28'
Йёль Генацци
Эрик Густафссон
29'
49'
Гаэтан Хаас
Оливер Экман-Ларссон
52'
Швейцария
0 – 3
Россия
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Напомним, россияне пока не потеряли в матчах группового раунда ЧМХ-2019 ни одного очка.
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Определен состав сборной России на матч со Швейцарией

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