ЧМ по хоккею
Определен состав сборной России на матч со ШвейцариейСоветский спорт 13:05
Швейцария—
Россия
0 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
|4'
Артём Анисимов
|27'
Никита Кучеров
|56'
Никита Кучеров
Напомним, россияне пока не потеряли в матчах группового раунда ЧМХ-2019 ни одного очка.
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Tricolor TV Magazine00:07
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