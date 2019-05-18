ЧМ по хоккею

Определен состав сборной России на матч со ШвейцариейСоветский спорт 13:05

Швейцария
Россия
0 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
4'
Артём Анисимов
27'
Никита Кучеров
56'
Никита Кучеров
Швеция
4 – 3
Швейцария
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Напомним, россияне пока не потеряли в матчах группового раунда ЧМХ-2019 ни одного очка.
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Хоккей. Россия — Швейцария. Прямая трансляция, смотреть онлайн, Первый канал

Sport24.ru14:30

Определен состав сборной России на матч со Швейцарией

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Россия – Швейцария: прямая трансляция матча – 19 мая, в 21.15 (видео)

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Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею Швейцария - Россия

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