Московский "Спартак" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет со швейцарским "Туном".

«Спартак» сыграет с «Туном» в третьем раунде квалификации ЛЕ

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